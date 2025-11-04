खेल

David Beckham Knighthood : डेविड बेकहम के अलावा इन 16 फुटबॉलरों को मिल चुकी है 'सर' की उपाधि

डेविड बेकहम को 'सर' की उपाधि मिली, नाइटहुड पाने वाले 17वें फुटबॉलर बने
Nov 04, 2025, 05:56 PM
नई दिल्ली: इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम को मंगलवार को विंडसर कैसल में 'सर' की उपाधि से सम्मानित किया गया। नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित होने वाले बेकहम 17वें फुटबॉलर हैं। सबसे पहले ये सम्मान चार्ल्स क्लेग को दिया गया था।

 

आइए जानते हैं कि बेकहम से पूर्व किन 16 फुटबॉलरों को नाइटहुड (सर) की उपाधि दी गई।

 

सर चार्ल्स क्लेग नाइटहुड का सम्मान पाने वाले पहले फुटबॉलर थे। उन्हें 1927 में यह सम्मान दिया गया था। सर स्टेनली रॉस को 1949 में 'सर' की उपाधि दी गई थी। वे 1961 से 1974 तक फीफा के छठे अध्यक्ष रहे थे। सर स्टेनली मैथ्यूज को 1965 में और सर अल्फ रामसे को 1967 में नाइटहुड का सम्मान दिया गया था। उन्होंने 1966 में इंग्लैंड को फुटबॉल का विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।

 

सर मैट बुस्बी को 1968 में, सर वाल्टर विंटरबॉटम को 1978 में, सर बर्ट मिलिचिप को 1991 में, सर बॉबी चार्लटन को 1994 में, सर टॉम फिन्नी को 1998 में, सर ज्योफ हर्स्ट को 1998 में, सर एलेक्स फर्ग्यूसन को 1999 में, सर बॉबी रॉबसन को 2002 में, सर ट्रेवर ब्रुकिंग को 2004 में, सर डेव रिचर्ड्स को 2006 में, सर केनी डल्ग्लिश को 2018 में और सर गैरेथ साउथगेट को 2025 में नाइटहुड की उपाधि दी गई।

 

'सर' की उपाधि से सम्मानित होने के बाद डेविड बेकहम ने कहा, "मुझे अपने देश से प्यार है। सम्मान पाकर मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूं।"

 

पूर्व फुटबॉलर ने कहा, "मेरे परिवार के लिए राजशाही बेहद महत्वपूर्ण है। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे दुनिया भर में यात्राएं करने का मौका मिला है। मैं जहां भी जाता हूं, लोग मुझसे सिर्फ हमारी राजशाही के बारे में बात करना चाहते हैं। यह मेरे लिए गर्व का पल होता है।"

 

नाइटहुड की उपाधि एक प्रतिष्ठित सम्मान है, जो सार्वजनिक सेवा, कला, विज्ञान, व्यवसाय और मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम के सम्राट द्वारा दी जाती है। उपाधि के बाद पुरुष को 'सर' कहकर संबोधित किया जाता है।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

 

 

