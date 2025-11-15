डेवोन कॉनवे और रचिन रवींद्र को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स

नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले डेवोन कॉनवे और रचिन रवींद्र को रिलीज कर सकती है।

पांच बार की आईपीएल चैंपियन सीएसके ने पिछले साल नीलामी में कॉनवे को 6.25 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। वहीं, फ्रेंचाइजी ने राइट-टू-मैच कार्ड विकल्प के जरिए रचिन रवींद्र को 4 करोड़ रुपये में वापस लिया था।

रचिन रवींद्र ने आईपीएल करियर में 18 मैच खेले, जिसमें 413 रन अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने आईपीएल 2024 में 22.20 की औसत के साथ 222, जबकि आईपीएल 2025 में 27.28 में 191 रन बनाए थे। दोनों ही सीजन उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेला है।

बाएं हाथ के न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों डेवोन कॉनवे ने अब तक चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से कुल 29 मैच खेले हैं, जिसमें 43.20 की औसत के साथ 1,080 रन जुटाए। आईपीएल 2023 में कॉनवे ने 51.69 की औसत के साथ 672 रन बनाए थे।

इन दोनों खिलाड़ियों से सीएसके के शीर्ष क्रम में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद थी, लेकिन दोनों खिलाड़ी आईपीएल 2025 में संघर्ष करते रहे, जहां सीएसके सिर्फ चार जीत के साथ अंतिम स्थान पर रही।

सूत्रों के अनुसार, सीएसके थिंक टैंक ने दोनों बल्लेबाजों को रिलीज करने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने पिछले सीजन के अंत में टीम में शामिल किए गए युवा बल्लेबाजों के विकास में निवेश करने का फैसला किया है।

सीएसके साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस के साथ-साथ आयुष म्हात्रे और उर्विल पटेल की अनकैप्ड भारतीय जोड़ी के आईपीएल 2026 की प्लेइंग इलेवन में शामिल होने की संभावना है।

आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों के पास रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। आईएएनएस को जानकारी मिली है कि पंजाब किंग्स अनुभवी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, काइल जैमीसन और एरॉन हार्डी को रिलीज कर सकती है। मिच ओवन को रिटेन किया जा सकता है।

