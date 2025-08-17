डेवाल्ड ब्रेविस की कीमत पर अश्विन के सवाल का सीएसके ने दिया जवाब

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। दिग्गज ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा आईपीएल 2025 में डेवाल्ड ब्रेविस को खरीदे जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। सीएसके ने अश्विन की प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए डेवाल्ड ब्रेविस की खरीद को आईपीएल प्लेयर रेगुलेशन नियम के तहत बताया है।

आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा था, "साउथ अफ्रीका टीम के युवा खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस को आईपीएल 2025 के सीजन में खेलने के लिए उन्हें उनके कॉन्ट्रैक्ट की रकम से अधिक मिला था।"

अश्विन के इस बयान के बाद डेवाल्ड ब्रेविस की कीमत को लेकर काफी चर्चा हुई है।

सीएसके ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आईपीएल 2025 के दौरान रिप्लेसमेंट के रूप में डेवाल्ड ब्रेविस को साइन करने के प्रोसेस में फ्रेंचाइजी द्वारा आईपीएल के नियमों और रेगुलेशन को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया।"

अप्रैल 2025 के बीच में सीएसके ने डेवाल्ड ब्रेविस को 2.2 करोड़ रुपए की फीस पर इंजर्ड गुरजपनीत सिंह की जगह टीम में शामिल किया था।

डेवाल्ड ब्रेविस ने आईपीएल 2025 में 6 मैच खेले थे और 180 की स्ट्राइक रेट से 2 अर्धशतक लगाते हुए 225 रन बनाए थे।

साउथ अफ्रीका के इस विस्फोटक बल्लेबाज को मेगा ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला था। लेकिन, गुरजपनीत सिंह की इंजरी उनके लिए वरदान साबित हुई। ब्रेविस की डील को सीएसके की बेहतर डील भी माना जा रहा है।

बेबी एबी के नाम से मशहूर ब्रेविस को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट का भविष्य माना जाता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के दूसरे मैच में 56 गेंद पर 8 छक्के और 12 चौके की मदद से 125 रन बनाकर अपनी क्षमता साबित कर दी है। ब्रेविस ने 9 टी20 मैचों में दक्षिण अफ्रीका के लिए 265 रन बनाए हैं।

