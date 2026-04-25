डेविड विलियमसन की अगुवाई में स्पेशल गोलकीपिंग कैंप में हिस्सा ले रही भारतीय महिला हॉकी टीम

बेंगलुरु, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। हॉकी इंडिया ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए एक स्पेशल गोलकीपिंग कैंप अभी 22 अप्रैल से 2 मई तक साई (स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया), बेंगलुरु में हो रहा है। कैंप का आयोजन डेविड विलियमसन कर रहे हैं। यह कैंप टीम के मुख्य कोच, शोर्ड मारिन की देखरेख में हो रहा है।

सविता, बंसरी सोलंकी, बीचू देवी खारिबाम और माधुरी किंडो इस स्पेशल कैंप का हिस्सा हैं, जिसका मकसद एक जरूरी इंटरनेशनल कैलेंडर से पहले भारत की गोलकीपिंग यूनिट को और मजबूत करना है। इस कैंप को आनंदना, कोका-कोला इंडिया फाउंडेशन का सपोर्ट है, क्योंकि वे भारत में महिला हॉकी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में खत्म हुई 16वीं हॉकी इंडिया सब-जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप 2026 को भी सपोर्ट किया था।

डेविड विलियमसन उत्तरी आयरलैंड के एक बहुत अनुभवी हॉकी कोच हैं, जो काफी समय तक यूएस महिला नेशनल टीम के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने 2025 में विमेंस हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) में ओडिशा वॉरियर्स के लिए सहायक कोच के तौर पर भी काम किया, जिससे उन्हें गोलकीपिंग डेवलपमेंट में अच्छा खासा इंटरनेशनल अनुभव मिला।

इंडियन विमेंस हॉकी टीम के चीफ कोच शोर्ड मारिन ने कहा, “हाल के अर्जेंटीना टूर के दौरान गोलकीपरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और अच्छी टीमों के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। जून से जरूरी टूर्नामेंट आने वाले हैं, इसलिए इस तरह का ट्रेनिंग कैंप लगाने का यह बहुत अच्छा समय है।" उन्होंने आगे कहा, “हमारे पास जूनियर टीम के गोलकीपर भी सीनियर खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करते हैं। यह अनुभव उनके विकास के लिए बहुत कीमती होगा और उन्हें जल्द ही सीनियर लेवल पर जाने के लिए तैयार करने में मदद करेगा।"

अनुभवी भारतीय गोलकीपर सविता ने कहा, “खिलाड़ियों के तौर पर महिला हॉकी को इस तरह का सपोर्ट मिलना हमारे लिए हमेशा हिम्मत बढ़ाने वाला होता है। यह सिस्टम से आने वाले युवा एथलीटों के लिए भी एक शानदार मौका है। जब युवा लड़कियां देखती हैं कि आज हॉकी को किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, तो इससे उन्हें कॉन्फिडेंस और विश्वास मिलता है कि वे बहुत आगे जा सकती हैं। आनंदना, द कोका-कोला इंडिया फाउंडेशन से इस तरह का सपोर्ट निश्चित रूप से देश में महिला हॉकी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।”

कोका-कोला इंडिया और साउथवेस्ट एशिया, पब्लिक अफेयर्स, संचार और स्थिरता की वाइस प्रेसिडेंट देवयानी राणा ने कहा, "हॉकी इंडिया के साथ हमारी पार्टनरशिप इस साझा विश्वास पर आधारित है कि महिलाओं के खेल में निवेश करने से ऐसा बदलाव आता है जो लंबे समय तक रहता है। जब जूनियर खिलाड़ी अच्छे माहौल में सीनियर खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो इसका असर बड़ी संभावनाओं के बारे में उनकी समझ को नया रूप देता है। आनंदना, द कोका-कोला इंडिया फाउंडेशन के जरिए, हम भारतीय महिला हॉकी के लिए जमीनी स्तर पर उस बदलाव का एक सार्थक हिस्सा बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

--आईएएनएस

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