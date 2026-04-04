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डीसी बनाम एमआई: केएल राहुल के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड, आईपीएल में पहली बार हुआ ऐसा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 04, 2026, 04:06 PM

नई दिल्ली, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 के 8वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) का सामना शनिवार को अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (एमआई) से हो रहा है। दिल्ली के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल एमआई के खिलाफ बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके।

राहुल तीन गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ एक रन बनाकर आउट हुए। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी राहुल बिना खाता खोले पवेलियन लौटे थे। दो मुकाबलों में राहुल ने अब तक सिर्फ एक रन बनाया है। आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस के खिलाफ राहुल 21 पारियों में पहली बार दहाई का आंकड़ा पार करने में नाकाम रहे हैं। राहुल को दीपक चाहर ने विकेटकीपर रयान रिकेल्टन के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा। आईपीए की 13 पारियों में दीपक ने पहली बार केएल राहुल का विकेट चटकाया।

इससे पहले, टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 162 रन लगाए। मुंबई की ओर से हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में कप्तान की भूमिका निभा रहे सूर्यकुमार यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में 51 रनों की दमदार पारी खेली। सूर्यकुमार ने अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं, रोहित शर्मा ने 26 गेंदों में 134 के स्ट्राइक रेट से 35 रन बनाए। हालांकि, रोहित अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे।

नमन धीर ने 21 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन बनाए। वहीं, अंतिम ओवरों में मिचेल सैंटनर ने 13 गेंदों में नाबाद 18 और कॉर्बिन बॉश ने 4 गेंदों में नाबाद 11 रन बनाए। गेंदबाजी में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से मुकेश कुमार ने 26 रन देकर सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए। वहीं, लुंगी एनगिडी, अक्षर पटेल और टी नटराजन ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।

दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, मुंबई इंडियंस की टीम तीन बदलाव के साथ उतरी है। हार्दिक की जगह पर दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट के स्थान पर कॉर्बिन बॉश और अल्लाह गजनफर की जगह पर मिचेल सैंटनर को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।

--आईएएनएस

एसएम/पीएम

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