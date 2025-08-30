डीपीएल : आचार संहिता उल्लंघन मामले में राठी, राणा, भारती, माथुर और यादव पर लगा जुर्माना

नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में दिग्वेश राठी, नितीश राणा, अमन भारती, सुमित माथुर और कृष यादव पर जुर्माना लगाया गया है। यह जानकारी टूर्नामेंट के आयोजकों ने शनिवार को दी।

यह घटना शुक्रवार की शाम अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली सुपरस्टार्ज और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच खेले गए एलिमिनेटर मैच के दौरान नितीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच हुई।

पहले राठी ने गेंदबाजी एक्शन के बीच में गेंद को रिलीज नहीं करने का फैसला किया, राणा उस समय स्वीप करने का प्रयास कर रहे थे। फिर, जब राठी गेंदबाजी करने के लिए वापस लौटे, तो राणा पीछे हट गए। राणा ने राठी की अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाकर डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाने के बाद तनाव बढ़ गया।

इसके बाद, टीवी पर दिखा कि राणा गुस्से में राठी की तरफ बढ़ रहे थे। अंपायर गायत्री वेणुगोपालन और पास के फील्डरों ने तुरंत बीच-बचाव करके दोनों को अलग किया। राठी कुछ बुदबुदाते हुए चले गए।

राणा पर अनुच्छेद 2.6 (स्तर 1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इसके अंतर्गत मैच के दौरान अश्लील, आपत्तिजनक या अपमानजनक हावभाव का इस्तेमाल करने जैसी घटनाओं पर एक्शन लिया जाता है।

दिग्वेश राठी पर आईपीएल 2025 में भी नोटबुक स्टाइल जश्न मनाने के कारण कई जुर्माने लगे थे। उन पर खेल भावना के विपरीत आचरण के लिए अनुच्छेद 2.2 (स्तर 2) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 80 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

मैच में एक और विवाद तब हुआ जब राणा की टीम के साथी कृष यादव की पहले भारती और फिर एक अन्य खिलाड़ी के साथ तीखी बहस हुई। परिणामस्वरूप, कृष पर अनुच्छेद 2.3 (स्तर 2) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना विरोधी टीम के खिलाड़ी द्वारा गाली-गलौज और खिलाड़ी की ओर बल्ला तानने के बाद सुनाई देने वाली अश्लीलता के इस्तेमाल के लिए लगाया गया है।

भारती पर मैच के दौरान अश्लील भाषा का प्रयोग करने के लिए अनुच्छेद 2.3 (स्तर 1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। वहीं, माथुर पर अनुच्छेद 2.5 (स्तर 1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

मैच साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच खेला गया था। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने 202 रन का लक्ष्य दिया था। वेस्ट दिल्ली ने कप्तान नितीश राणा के 55 गेंदों पर 15 छक्के और 8 चौकों की मदद से बनाए नाबाद 134 रन की मदद से 17.1 ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया।

