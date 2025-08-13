खेल

डीपीएल 2025 : वॉरियर्स को 12 रन से हराकर प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर किंग्स

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 13, 2025, 07:27 AM

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने मंगलवार को दिल्ली प्रीमियर लीग-2025 (डीपीएल) के 20वें मैच में जीत दर्ज की। इस टीम ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 12 रन से हराया।

यह डीपीएल के दूसरे सीजन में सेंट्रल दिल्ली किंग्स की चौथी जीत है, जिसके साथ टीम प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई। किंग्स शुरुआती तीन मुकाबले अपने नाम कर चुकी थी, जिसके बाद चौथा मैच बारिश के चलते रद्द हो गया।

वहीं, आउटर दिल्ली वॉरियर्स को इस सीजन चौथी हार का सामना करना पड़ा है। यह टीम छह में से सिर्फ एक ही मुकाबला जीतकर छठे स्थान पर मौजूद है।

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम ने आठ विकेट खोकर 161 रन बनाए। टीम ने 17 के स्कोर पर यश ढुल (2) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद युगल सैनी (1) और सिद्धार्थ जून (32) भी 46 के स्कोर तक पवेलियन लौट चुके थे।

यहां से कप्तान जोंटी सिद्धू ने आदित्य भंडारी के साथ चौथे विकेट के लिए 49 रन जोड़ते हुए किंग्स को संभालने की कोशिश की।

जोंटी 22 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए, जबकि आदित्य ने 27 गेंदों में तीन छक्कों और एक चौके की मदद से 41 रन की पारी खेली।

विपक्षी टीम की ओर से कप्तान सिद्धांत शर्मा ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि शिवम शर्मा को दो सफलता हाथ लगी। शौर्य मलिक और सुयश शर्मा ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।

इसके जवाब में आउटर दिल्ली वॉरियर्स की टीम निर्धारित ओवरों में आठ विकेट गंवाकर 149 रन ही बना सकी। टीम ने 43 के स्कोर तक पांच विकेट गंवा दिए थे। यहां से केशव डबास ने हर्षित त्यागी के साथ मिलकर 64 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की।

हर्षित 45 गेंदों में दो छक्कों और छह चौकों की मदद से 64 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हर्षित ने 29 गेंदों में 31 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।

विपक्षी टीम की ओर से मनी ग्रेवाल, सिमरनजीत सिंह और प्रंशु विजयरन ने दो-दो विकेट चटकाए।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...