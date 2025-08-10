डीपीएल 2025: शनिवार को दूसरा मुकाबला भी रद्द, पहली जीत को बेताब सुपरस्टार्स

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। ईस्ट दिल्ली राइडर्स और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के बीच दिल्ली प्रीमियर लीग-2025 (डीपीएल) का 15वां मैच गीली आउटफील्ड के चलते रद्द हो गया। दोनों टीमों को एक-एक अंक के साथ संतोष करना पड़ा।

ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम इस सीजन पांच में से तीन मुकाबले जीतकर दूसरे स्थान पर है। फिलहाल राइडर्स की टीम का नेट रन रेट +0.030 है। टीम ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के खिलाफ पांच विकेट से जीत के साथ सीजन की शुरुआत की। इसके बाद टीम को वेस्ट दिल्ली लॉयन्स के विरुद्ध सात विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी।

टीम ने सीजन का अपना तीसरा मैच न्यू दिल्ली टाइगर्स के खिलाफ खेला, जिसे सात विकेट से जीता, जबकि चौथे मुकाबले में उसे आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खिलाफ पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

वहीं, दूसरी ओर साउथ दिल्ली सुपस्टार्स चार मुकाबलों में अब तक खाता नहीं खोल सकी है। टीम -3.423 नेट रन रेट के साथ सबसे आखिरी स्थान पर मौजूद है।

सुपस्टार्स ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ सीजन का अपना पहला मैच पांच विकेट से गंवाया, जिसके बाद उसे वेस्ट दिल्ली लॉयन्स के विरुद्ध आठ विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी। इसके बाद सेंट्रल दिल्ली किंग्स के खिलाफ इस टीम ने नौ विकेट से हार का सामना किया।

ईस्ट दिल्ली राइडर्स अपना अगला मुकाबला 10 अगस्त को वेस्ट दिल्ली लॉयन्स के खिलाफ खेलेगी। इस बार राइडर्स पिछली हार का हिसाब चुकाना चाहेगी। दूसरी ओर, सुपरस्टार्स का अगला मैच 11 अगस्त को न्यू दिल्ली टाइगर्स से है। यह टीम जीत के साथ अपना खाता खोलने को बेताब होगी।

शनिवार का पहला मैच सेंट्रल दिल्ली किंग्स और आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच खेला जाना था, लेकिन दिल्ली में बारिश के चलते यह मैच भी रद्द हो गया।

फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष चार टीमों की बात करें, तो सेंट्रल दिल्ली किंग्स शीर्ष पर है, जबकि ईस्ट दिल्ली राइडर्स दूसरे स्थान पर मौजूद है। तीसरे पायदान पर वेस्ट दिल्ली लॉयन्स की टीम है, जबकि पुरानी दिल्ली 6 चौथे पायदान पर खड़ी है।

--आईएएनएस

आरएसजी