डीपीएल 2025 : सार्थक रंजन का अर्धशतक, स्ट्राइकर्स ने 27 रन से जीता मैच

Aug 10, 2025, 04:51 PM

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग-2025 (डीपीएल) के 16वें मैच में पुरानी दिल्ली 6 के खिलाफ 27 रन से जीत दर्ज की।

डीपीएल-2025 में स्ट्राइकर्स ने दूसरा मैच अपने नाम किया। टीम ने तीन में से एक मुकाबला गंवाया है। वहीं, पुरानी दिल्ली 6 की टीम चार में से दो मैच में हार का सामना कर चुकी है।

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम ने आठ विकेट खोकर 179 रन बनाए।

टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। सार्थन रंजन और अर्णव बुग्गा ने 9.3 ओवरों में 95 रन जुटाए। सार्थक 33 गेंदों में दो छक्कों और सात चौकों की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अर्णव ने 26 गेंदों में 39 रन की पारी खेली।

इनके अलावा प्रणव राजवंशी ने टीम के खाते में 27 रन जोड़े, जबकि वैभव कांडपाल 14 रन बनाकर आउट हुए।

विपक्षी टीम की ओर से रजनीश दादर ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके। उनके अलावा ललित यादव और उद्धव मोहन को 2-2 सफलता हाथ लगीं।

इसके जवाब में पुरानी दिल्ली 6 ने 13 के स्कोर पर समर्थ सेठ (6) का विकेट गंवा दिया। इसी स्कोर पर युग गुप्ता (0) और आरुष मल्होत्रा (5) भी पवेलियन लौट गए।

यहां से कप्तान वंश वेदी ने प्रणव पंत के साथ चौथे विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। पंत 31 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए, जबकि वंश ने 17 गेंदों में 33 रन टीम के खाते में जोड़े। ललित यादव ने 25 गेंदों में 33 रन की पारी खेली, लेकिन टीम की हार नहीं टाल सके।

दीपांशु गुलिया ने सर्वाधिक तीन शिकार किए, जबकि हर्षित राणा और कुलदीप यादव को दो-दो सफलता हाथ लगी।

--आईएएनएस

आरएसजी

