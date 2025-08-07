खेल

डीपीएल 2025: राइडर्स ने दर्ज की दूसरी जीत, टाइगर्स को सात विकेट से हराया

Aug 07, 2025, 10:51 AM

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग-2025 (डीपीएल) के आठवें मुकाबले में न्यू दिल्ली टाइगर्स के खिलाफ सात विकेट से जीत दर्ज की।

यह सीजन में ईस्ट दिल्ली राइडर्स की दूसरी जीत रही। टीम ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के खिलाफ सीजन का अपना पहला मैच पांच विकेट से जीता था, जिसके बाद वेस्ट दिल्ली लॉयन्स के विरुद्ध अगला मैच सात विकेट से गंवा दिया।

दूसरी ओर, न्यू दिल्ली टाइगर्स को सीजन की दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। टीम ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स के विरुद्ध अपना पहला मैच 40 रन से जीता, जिसके बाद सेंट्रल दिल्ली किंग्स के खिलाफ अगला मुकाबला नौ विकेट से गंवा दिया।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी टाइगर्स की टीम ने छह विकेट खोकर 172 रन बनाए। टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। शिवम गुप्ता और ध्रुव कौशिक ने 7.3 ओवरों में 57 रन टीम के खाते में जोड़े।

ध्रुव 22 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शिवम ने 32 गेंदों में 38 रन की पारी खेली। वहीं, कप्तान हिम्मत सिंह 17 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए।

इनके अलावा आर्यन दलाल ने नाबाद 31 रन बनाए, जबकि दीपक पूनिया ने 15 गेंदों में ताबड़तोड़ 41 रन की पारी खेली।

रौनक वाघले ने सर्वाधिक तीन विकेट अपने नाम किए, जबकि नवदीप सैनी, अखिल चौधरी और मयंक रावत ने एक-एक विकेट झटके।

इसके जवाब में ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 18.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम 39 के स्कोर पर सुजल सिंह (26) का विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद अर्पित राणा ने हार्दिक शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 47 रन जोड़ते हुए टीम को संभाला।

हार्दिक 12 गेंदो में 30 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें एक छक्का और पांच चौके शामिल रहे।

सलामी बल्लेबाज अर्पित राणा ने 44 गेंदों में 2 छक्कों और छह चौकों की मदद से नाबाद 63 रन बनाए, जबकि मयंक रावत ने 26 गेंदों में 32 रन की नाबाद पारी खेली।

विपक्षी टीम की ओर से हिम्मत सिंह ने सर्वाधिक दो विकेट झटके, जबकि पंकज जसवाल को एक विकेट हाथ लगा।

--आईएएनएस

आरएसजी

