डीपीएल 2025: किंग्स ने सुपरस्टार्स को नौ विकेट से रौंदा, सिर्फ छह ओवरों में जीता मैच

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने गुरुवार को दिल्ली प्रीमियर लीग-2025 (डीपीएल) के 11वें मैच में जीत दर्ज की। इस टीम ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को नौ विकेट से रौंदा।

इस सीजन लगातार तीसरी जीत के साथ सेंट्रल दिल्ली किंग्स अंकतालिका में शीर्ष पायदान पर मजबूती के साथ खड़ी है। इस टीम ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ सीजन का अपना पहला मैच आठ विकेट से जीता था, जिसके बाद न्यू दिल्ली टाइगर्स के विरुद्ध नौ विकेट से जीत दर्ज की।

वहीं, लगातार तीसरी हार के साथ साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स आठ टीमों के बीच प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है। इस टीम ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ अपना पहला मैच पांच विकेट से गंवाया था, जिसके बाद वेस्ट दिल्ली लॉयन्स के विरुद्ध उसे आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम 15.4 ओवरों में महज 80 रन पर सिमट गई। इस टीम ने 10 रन पर कुंवर बिधूड़ी (9) का विकेट गंवाया, जिसके बाद यह सिलसिला जारी रहा। टीम के लिए गुलजार संधू ने सर्वाधिक 16 रन बनाए, जबकि तेजस्वी दहिया ने 15 रन की पारी खेली।

विपक्षी टीम की ओर से सिमरनजीत सिंह और तेजस बरोका ने तीन-तीन विकेट अपने नाम किए, जबकि मनी ग्रेवाल को दो सफलता हाथ लगीं।

इसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली ने महज छह ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। यश ढुल और सिद्धार्थ जून के बीच 2.1 ओवरों में 40 रन की साझेदारी हुई। सिद्धार्थ 10 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद यश ढुल ने युगल सैनी के साथ अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई। ढुल 15 गेंदों में 29 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि युगल ने 12 गेंदों में इतने ही रन बनाए। विपक्षी टीम के लिए इकलौता विकेट कप्तान आयुष बडोनी ने लिया।

--आईएएनएस

आरएसजी