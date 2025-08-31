खेल

डीपीएल 2025 : ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 8 विकेट से रौंदकर फाइनल में वेस्ट दिल्ली लायंस

Aug 31, 2025, 05:47 AM

नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)। वेस्ट दिल्ली लायंस ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (डीपीएल) के फाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को इस टीम ने क्वालीफायर-2 में ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी।

खिताबी मुकाबले में 31 अगस्त को वेस्ट दिल्ली लायंस का सामना सेंट्रल दिल्ली किंग्स से होगा।

अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए क्वालीफायर-2 में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने आठ विकेट खोकर 139 रन बनाए।

टीम को महज 9 रन पर हार्दिक शर्मा के रूप में बड़ा झटका लगा। हार्दिक महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यहां से अर्पित राणा ने सुजल सिंह के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 रन जुटाए।

सुजल 18 गेंदों में इतने ही रन बनाकर आउट हुए, जबकि अर्पित राणा ने 38 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 50 रन की पारी खेली। इनके अलावा रौनक वाघेला ने 17 गेंदों में नाबाद 24 रन बनाए।

विपक्षी टीम की ओर से मनन भारद्वाज ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके, जबकि अनिरुद्ध चौधरी और तिशांत डाबला ने दो-दो विकेट निकाले।

इसके जवाब में वेस्ट दिल्ली लायंस ने 17.3 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम को 16 के स्कोर पर अंकित कुमार (2) के रूप में झटका लगा। इसके बाद कृष यादव 37 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए।

वेस्ट दिल्ली लायंस 7.5 ओवरों के खेल तक 2 विकेट गंवाकर 55 रन बना चुकी थी। यहां से आयुष दोसेजा ने कप्तान नितीश राणा के साथ 86 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई।

आयुष ने 49 गेंदों में 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से नाबाद 54 रन बनाए, जबकि राणा ने 26 गेंदों में 45 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे।

विपक्षी खेमे से रोहित यादव और मयंक रावत ने एक-एक विकेट हासिल किया।

--आईएएनएस

आरएसजी

