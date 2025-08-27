डीपीएल 2025 : बारिश से धुला सुपरस्टार्स-स्ट्राइकर्स का मुकाबला

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच मंगलवार को दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (डीपीएल) का 26वां मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा। इस मुकाबले में सिर्फ 12 ही ओवर फेंके जा सके।

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करने वाली नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की प्लेइंग इलेवन में कप्तान हर्षित राणा के अलावा अर्णव बग्गा, गगन वत्स, वैभव कांडपाल, प्रणव राजवंशी, अर्जुन रापरिया, सम्यक जैन, विकास दीक्षित, कुलदीप यादव, सिद्धांत बंसल और पुनीत चहल को शामिल किया गया।

वहीं, साउथ दिल्ली सुपरस्टार की टीम में कप्तान तेजस्वी दहिया के साथ कुंवर बिधूड़ी, अनमोल शर्मा, अंकुर कौशिक, विजन पांचाल, सुमित कुमार बेनीवाल, सुमित माथुर, गुलजार संधू, दिग्वेश राठी, अभिषेक खंडेलवाल और अमन भारती प्लेइंग इलेवन में शामिल थे।

अरुण जेटली स्टेडियम में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स पहले बल्लेबाजी करने उतरी। टीम को अंकुर कौशिक और अनमोल शर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई।

सलामी बल्लेबाजों के बीच 9.1 ओवरों में 85 रन की दमदार साझेदारी हुई, जिसने सुपरस्टार्स को मजबूत स्थिति में ला दिया।

अनमोल शर्मा 32 गेंदों में एक छक्के और छह चौकों की मदद से 48 रन बनाकर रन आउट हुए, जबकि अंकुर कौशिक ने 31 गेंदों में दो छक्कों और तीन चौकों के साथ 41 रन टीम के खाते में जोड़े।

कप्तान तेजस्वी दहिया (11) और कुंवर बिधूड़ी (4) क्रीज पर मौजूद थे। टीम 12 ओवरों में दो विकेट खोकर 109 रन बना चुकी थी, तभी बारिश ने मुकाबले में दखल दे दिया। इसके बाद मैच फिर से शुरू नहीं हो सका। विपक्षी टीम के लिए कप्तान हर्षित राणा ने एक विकेट हासिल किया।

प्वाइंट्स टेबल को देखें, तो ईस्ट दिल्ली राइडर्स और सेंट्रल दिल्ली किंग्स अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। वहीं, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स 9 में से तीन मुकाबले जीतकर चौथे पायदान पर मौजूद है, जबकि 9 में से चार मुकाबले गंवाकर नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स छठे स्थान पर है।

