डीपीएल 2025: बारिश के चलते रद्द हुआ मुकाबला, किंग्स-वॉरियर्स के बीच बंटे अंक

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। सेंट्रल दिल्ली किंग्स और आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच दिल्ली प्रीमियर लीग-2025 (डीपीएल) का 14वां मैच बारिश के चलते रद्द हो गया। इसी के साथ दोनों टीमों में एक-एक अंक बांटा गया है।

सेंट्रल दिल्ली किंग्स इस सीजन चार में से तीन मुकाबले अपने नाम कर चुकी है। इस टीम ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ आठ विकेट से जीत के साथ सीजन की शानदार शुरुआत की थी।

इसके बाद टीम ने न्यू दिल्ली टाइगर्स के विरुद्ध अपना दूसरा मैच नौ विकेट से जीता। किंग्स ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के खिलाफ तीसरा मुकाबला नौ विकेट से अपने नाम करते हुए जीत की हैट्रिक लगा दी। हालांकि, चौथा मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया।

टीम प्वाइंट्स टेबल में सात अंकों के साथ शीर्ष पायदान पर है। फिलहाल, किंग्स का नेट रन रेट +4.221 है।

दूसरी ओर, आउटर दिल्ली वॉरियर्स पांच में से सिर्फ एक ही मैच जीत सकी है। इस टीम ने अपना पहला मुकाबला न्यू दिल्ली टाइगर्स के खिलाफ खेला, जिसमें 40 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी। इसके बाद वॉरियर्स ने 'पुरानी दिल्ली 6' को 82 रन से रौंदकर शानदार वापसी की।

वॉरियर्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ सीजन का अपना तीसरा मैच 19 रन से गंवा दिया, जिसके बाद उसे ईस्ट दिल्ली राइडर्स के विरुद्ध पांच विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी। टीम का पांचवां मैच बारिश के चलते रद्द करना पड़ा।

आउटर दिल्ली वॉरियर्स के पास सिर्फ तीन प्वाइंट्स हैं। यह टीम +0.165 नेट रन रेट के साथ अंकतालिका में पांचवें स्थान पर है।

दिल्ली सेंट्रल किंग्स अपना अगला मैच 12 अगस्त को आउटर दिल्ली वॉरियर्स के ही खिलाफ खेलेगी, जिसमें वॉरियर्स के लिए जीत बेहद जरूरी होगी।

शनिवार का दूसरा मुकाबला ईस्ट दिल्ली राइडर्स और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के बीच खेला जाना है, लेकिन दिल्ली में लगातार बारिश के चलते इस मुकाबले के भी रद्द होने की आशंका नजर आ रही है।

