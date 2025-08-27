खेल

डीपीएल 2025 : बारिश के चलते रद्द हुआ लायंस-वॉरियर्स का मुकाबला

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 27, 2025, 04:52 AM
डीपीएल 2025 : बारिश के चलते रद्द हुआ लायंस-वॉरियर्स का मुकाबला

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। वेस्ट दिल्ली लायंस और आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (डीपीएल) का 37वां मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया।

प्वाइंट्स टेबल को देखें, तो वेस्ट दिल्ली लायंस 10 में से चार मुकाबले जीतकर तीसरे पायदान पर मौजूद है। इस टीम ने सीजन के शुरुआती दो मुकाबले जीते, जिसके बाद तीन मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा।

टीम ने सीजन का छठा और सातवां मुकाबला जीतकर शानदार वापसी की, जिसके बाद लगातार तीन मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ गए।

दूसरी ओर, आउटर दिल्ली वॉरियर्स 10 में से सिर्फ दो मुकाबले ही जीत सकी है। यह टीम अंकतालिका में सातवें पायदान पर मौजूद है।

वॉरियर्स ने सीजन का पहला मैच 40 रन से गंवाया था, जिसके बाद अगला मुकाबला 82 रन से जीता।

यहां से टीम को लगातार दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। सीजन का पांचवां मुकाबला रद्द हो गया, जिसके बाद फिर दो हार टीम ने झेली।

पिछले तीन मुकाबलों में इस टीम ने एक जीत और एक हार का सामना किया, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ।

मंगलवार को अरुण जेटली स्टेडियम में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला भी बेनतीजा रहा था। हालांकि, उस मुकाबले में 12 ओवर फेंके गए थे।

सीजन के 36वें मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स 12 ओवरों में 2 विकेट खोकर 109 रन बना चुकी थी, लेकिन बारिश के चलते आगे का खेल नहीं हो सका। इस मुकाबले में अंकुर कौशिक ने 41, जबकि अनमोल शर्मा ने 48 रन की पारी खेली।

ईस्ट दिल्ली राइडर्स और सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीमें अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। वहीं, वेस्ट दिल्ली लायंस और आउटर दिल्ली वॉरियर्स 10-10 मैच खेल चुकी हैं। अब इन टीमों के भविष्य का फैसला शेष मुकाबलों के नतीजों से होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...