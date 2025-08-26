डीपीएल 2025 : बारिश के चलते बेनतीजा रहा सुपरस्टार्स-लायंस का मुकाबला

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच सोमवार को दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (डीपीएल) का 34वां मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा।

अरुण जेटली स्टेडियम में बारिश से प्रभावित यह मुकाबला काफी देरी से शुरू हुआ। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी वेस्ट दिल्ली लायंस की टीम महज सात ही ओवर खेल सकी। इस टीम ने 7 विकेट खोकर 98 रन बनाए।

टीम को 24 रन पर अंकित कुमार के रूप में शुरुआती झटका लगा। अंकित 9 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

इसके बाद कप्तान नितीश राणा ने टीम को संभालने की कोशिश की। उन्होंने महज 8 गेंदों में 2 छक्कों और तीन चौकों के साथ 25 रन जुटाए। उनके अलावा ऋतिक शौकीन ने 15, जबकि तिशांत डाबला ने 16 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

विपक्षी टीम की ओर से सुमित कुमार बेनीवाल, दिग्वेश राठी और कप्तान आयुष बडोनी ने 2-2 विकेट झटके।

इसके जवाब में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। अनमोल शर्मा ने कप्तान आयुष बडोनी के साथ 1.4 ओवरों में 32 रन जुटाए।

अनमोल 6 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बडोनी ने 6 गेंदों में 14 रन की पारी खेली।

यहां से कुंवर बिधूड़ी (नाबाद 8) और तेजस्वी दहिया (नाबाद 2) ने मोर्चा संभाला, लेकिन 3.4 ओवरों के खेल के बाद बारिश ने मुकाबले में फिर से दखल दिया।

टीम उस समय तक दो विकेट गंवाकर 48 रन बना चुकी थी। विपक्षी खेमे से शुभम दुबे और मयंक गुसाईं एक-एक विकेट हासिल कर चुके थे। इसके बाद मुकाबला फिर से शुरू नहीं हो सका।

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स इस सीजन 8 में से तीन मुकाबले जीतकर अंकतालिका में पांचवें स्थान पर मौजूद है, जबकि 9 में से चार मैच जीतकर वेस्ट दिल्ली लायंस तीसरे पायदान पर है। ईस्ट दिल्ली राइडर्स फिलहाल अगले दौर के लिए क्वालीफाई करने वाली इकलौती टीम है।

