डीपीएल 2025 : बेनीवाल-खंडेलवाल ने मिलकर चटकाए नौ विकेट, सुपरस्टार्स की 46 रन से जीत

Aug 18, 2025, 05:55 AM

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने रविवार को दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (डीपीएल) के 25वें मैच में पुरानी दिल्ली 6 के खिलाफ 46 रन से जीत दर्ज की।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम को सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत दिलाई।

अंकुर कौशिक ने अनमोल शर्मा के साथ 6.4 ओवरों में 70 रन की साझेदारी की। अंकुर 17 गेंदों में 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद अनमोल शर्मा ने मोर्चा संभालते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया।

अनमोल ने 37 गेंदों का सामना करते हुए 58 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से तीन छक्के और पांच चौके निकले।

इनके अलावा कुंवर बिधूड़ी ने टीम के खाते में 22 रन का योगदान दिया, जबकि पांचाल ने 18 गेंदों में 31 रन बनाए।

विपक्षी टीम की ओर से रजनीश दादर और ललित यादव ने सर्वाधिक तीन-तीन विकेट झटके, जबकि आयुष सिंह के हाथ दो विकेट लगे। इनके अलावा प्रदीप पाराशर ने एक शिकार किया।

इसके जवाब में पुरानी दिल्ली 6 की टीम 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर 138 के स्कोर पर सिमट गई।

टीम शुरुआत से ही लड़खड़ाती नजर आई। सात रन तक पुरानी दिल्ली ने तीन विकेट गंवा दिए थे। यहां से ललित यादव ने 28 गेंदों में 22 रन बनाते हुए टीम को संभालने की कोशिश की।

ललित यादव जब आउट हुए, उस समय तक टीम 74 के स्कोर तक सात विकेट गंवा चुकी थी। यहां से एकांश डोभाल ने रजनीश दादर के साथ आठवें विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की।

एकांश 42 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस जुझारू पारी में तीन छक्के और सात चौके शामिल थे, लेकिन टीम जीत हासिल नहीं कर सकी।

विपक्षी टीम की ओर से सुमित बेनीवाल ने 19 रन देकर पांच विकेट चटकाए, जबकि अभिषेक खंडेलवाल ने चार विकेट अपने नाम किए। इनके अलावा अमन भारती ने एक शिकार किया। सुमित को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

