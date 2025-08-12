डीपीएल 2025 : अनमोल-तेजस्वी ने जड़े अर्धशतक, सुपरस्टार्स ने खोला जीत का खाता

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सोमवार को दिल्ली प्रीमियर लीग-2025 (डीपीएल) के 18वें मैच में जीत दर्ज की। इस टीम ने अरुण जेटली स्टेडियम में न्यू दिल्ली टाइगर्स को तीन विकेट से हराया।

इसी के साथ साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने इस सीजन जीत का खाता खोल लिया है। यह टीम पांच में से तीन मुकाबले गंवाकर अंकतालिका में सातवें स्थान पर है। वहीं, न्यू दिल्ली टाइगर्स ने सीजन में लगातार चौथा मुकाबला गंवा दिया है। यह टीम सिर्फ एक जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है।

टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यू दिल्ली टाइगर्स की टीम ने नौ विकेट खोकर 196 रन बनाए। इस टीम ने 14 रन तक शिवम गुप्ता (2) और कप्तान हिम्मत सिंह (1) का विकेट गंवा दिया था।

यहां से ध्रुव कौशिक ने पार्थ बाली के साथ तीसरे विकेट के लिए 79 रन जोड़कर टीम को संकट से निकाला। पार्थ 26 गेंदों में इतने ही रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं, ध्रुव ने 41 गेंदों में तीन छक्कों और नौ चौकों के साथ 65 रन की पारी खेली।

इनके अलावा दीपक पूनिया ने 24 गेंदों में 54 रन टीम के खाते में जोड़े, जिसमें चार छक्के और तीन चौके शामिल रहे। विपक्षी टीम की ओर से अमन भारती ने 31 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए।

इसके जवाब में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 19.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। यह टीम 42 रन तक कुंवर बिधूड़ी (6) और कप्तान आयुष बडोनी (3) का विकेट गंवा चुकी थी।

यहां से अनमोल शर्मा ने तेजस्वी दहिया के साथ तीसरे विकेट के लिए 114 रन जोड़ते हुए टीम को मैच में वापस ला दिया।

तेजस्वी 38 गेंदों में पांच छक्कों और तीन चौकों के साथ 72 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अनमोल शर्मा ने 52 गेंदों में 79 रन जड़े। इन बल्लेबाजों के दम पर सुपरस्टार्स ने मुकाबला अपने नाम किया।

विपक्षी टीम के लिए प्रिंस यादव और राहुल चौधरी ने तीन-तीन विकेट अपने नाम किए, जबकि प्रद्युम्न सनन ने एक सफलता हासिल की।

--आईएएनएस

आरएसजी