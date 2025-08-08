डीपीएल 2025: आयुष के शतक पर फिरा पानी, पुरानी दिल्ली ने लॉयन्स को हराया

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। पुरानी दिल्ली 6 ने गुरुवार को वेस्ट दिल्ली लॉयन्स के खिलाफ दिल्ली प्रीमियर लीग-2025 (डीपीएल) का 10वां मैच 15 रन से अपने नाम किया। इसी के साथ पुरानी दिल्ली 6 ने इस सीजन जीत का खाता भी खोल लिया।

पुरानी दिल्ली 6 ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स के विरुद्ध 82 रन से करारी शिकस्त के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। टीम प्वाइंट्स टेबल में फिलहाल सातवें पायदान पर है।

वहीं, लॉयन्स को इस सीजन पहली हार का सामना करना पड़ा है। इस टीम ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ सात विकेट से जीत के साथ सीजन की शानदार शुरुआत की थी। इसके बाद उसने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को आठ विकेट से रौंदा। टीम अंकतालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद है।

अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी 'पुरानी दिल्ली 6' ने छह विकेट खोकर 186 रन बनाए। टीम 27 के स्कोर पर आरुष मल्होत्रा का विकेट गंवा चुकी थी, जिन्होंने आठ गेंदों में 21 रन की पारी खेली। इसके बाद कप्तान वंश बेदी (19) और प्रणव पंत (3) भी चलते बने।

टीम 67 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से समर्थ सेठ ने देव लाकड़ा के साथ चौथे विकेट के लिए 54 रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। समर्थ ने 36 गेंदों में चार छक्कों और तीन चौकों की मदद से 52 रन की पारी खेली।

इसके बाद देव लाकड़ा ने एकांश डोबल (नाबाद 20) के साथ छठे विकेट के लिए 49 जोड़कर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। लाकड़ा ने 31 गेंदों में दो छक्कों और चार चौकों की मदद से 47 रन की पारी खेली।

विपक्षी टीम की ओर से शुभम दुबे ने सर्वाधिक दो शिकार किए, जबकि भगवान सिंह, अनिरुद्ध चौधरी और ऋतिक शौकीन के नाम 1-1 विकेट रहे।

इसके जवाब में वेस्ट दिल्ली लॉयन्स की टीम निर्धारित ओवरों में आठ विकेट गंवाकर 171 रन ही बना सकी। लॉयन्स 64 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से आयुष दोसेजा ने कप्तान नितीश राणा (15) के साथ चौथे विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी की।

आयुष ने 54 गेंदों में पांच छक्कों और 10 चौकों की मदद से 101 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो सके।

विपक्षी टीम की तरफ से रजनीश दादर और आयुष सिंह ने सर्वाधिक 2-2 विकेट अपने नाम किए।

--आईएएनएस

आरएसजी