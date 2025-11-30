डेल स्टेन ने चुनी भारत-साउथ अफ्रीका की कंबाइंड इलेवन, इन खिलाड़ियों को दी जगह

नई दिल्ली, 29 नवंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज से पहले 'कंबाइंड इलेवन' चुनी है, जिसमें साउथ अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा को शामिल नहीं किया। दोनों देशों के बीच पहला मैच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में रविवार को खेला जाएगा।

साउथ अफ्रीकी दिग्गज का मानना है कि दोनों टीमों की कंबाइंड इलेवन चुनना एक 'मुश्किल' काम था, क्योंकि दोनों टीमों के पास 'बहुत सारे शानदार खिलाड़ी' हैं।

डेल स्टेन की कंबाइंड इलेवन में रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल, डेवाल्ड ब्रेविस, रवींद्र जडेजा, मार्को जानसेन, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और लुंगी एनगिडी को स्थान दिया गया है।

'स्टारस्पोर्ट्स' की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर किए गए एक वीडियो में जब स्टेन से टीम चुनने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा, "दोनों टीमों को मिलाना मुश्किल है। दोनों टीमों के पास बहुत सारे शानदार खिलाड़ी हैं। निश्चित रूप से किसी को बाहर होना पड़ेगा, लेकिन रोहित बैटिंग और क्विंटन डी कॉक ओपनिंग करेंगे। विराट कोहली नंबर तीन पर, तिलक वर्मा नंबर चार पर, केएल राहुल नंबर पांच पर, और ब्रेविस नंबर छह पर होंगे। इनके अलावा, रवींद्र जडेजा, जानसेन, कुलदीप, अर्शदीप और लुंगी एनगिडी इस टीम में होंगे।"

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद भारत तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में मेहमान टीम का सामना करेगा। इसके बाद पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज भी खेली जाएगी।

इस सीरीज में कप्तान शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं। वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल हुए थे। उनके स्थान पर केएल राहुल को टीम इंडिया की कमान सौंपी गई है। साउथ अफ्रीका की कमान टेंबा बावुमा संभालेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर क्रिकेट मैदान पर नजर आएंगे।

भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें 30 नवंबर को रांची में वनडे सीरीज का पहला मैच खेलेंगी। इसके बाद 3 दिसंबर को दोनों देश रायपुर में आमने-सामने होंगे। 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीएससी