खेल

डग वॉटसन ने स्कॉटलैंड पुरुष टीम के हेड कोच पद से इस्तीफा दिया

Sep 07, 2025, 02:02 PM

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। डग वॉटसन ने स्कॉटलैंड पुरुष टीम के हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। वॉटसन ने यह फैसला हालिया प्रदर्शन की समीक्षा और भविष्य के कार्यक्रमों और बजट आवंटन से जुड़ी रणनीतिक योजना के बाद लिया है।

डग वॉटसन ने कहा, "मैं अपने कार्यकाल की कई बेहतरीन यादें साथ लेकर जा रहा हूं। इस टीम और कोचिंग स्टाफ के साथ काम करना सुखद रहा। गर्व है कि मैं टीम को आईसीसी सीडब्ल्यूसीएल2 क्वालीफाइंग तालिका में शीर्ष पर छोड़ रहा हूं। अब मुझे अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का इंतजार है। क्रिकेट स्कॉटलैंड के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात रही। मैं आगे भी उनकी प्रगति को करीब से देखूंगा। मैं सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"

क्रिकेट स्कॉटलैंड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ट्रूडी लिंडब्लेड ने कहा, "हम डग के 2023 में क्रिकेट स्कॉटलैंड से जुड़ने के बाद से किए गए समर्पण और टीम के प्रदर्शन व संस्कृति पर उनके सकारात्मक प्रभाव के लिए आभारी हैं। लेकिन 2026 और आगे की योजनाओं को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया कि बदलाव की जरूरत है। मैं डग को दिल से धन्यवाद देती हूं। डग और उनके परिवार के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूं।"

डग वॉटसन को मार्च 2023 में अंतरिम हेड कोच नियुक्त किया गया था। उनकी कोचिंग में स्कॉटलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रही, जिसके बाद वॉटसन ने इस पद को छोड़ा है।

हालांकि, जिम्बाब्वे में हुए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप क्वालीफायर में डग वॉटसन ने टीम का मार्गदर्शन किया था, जहां स्कॉटलैंड ने तीन पूर्ण सदस्य देशों के खिलाफ उल्लेखनीय जीत दर्ज की।

जुलाई 2023 में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर में स्कॉटलैंड को जीत दिलाने वाले डग वॉटसन को 2024 की शुरुआत में स्थायी मुख्य कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

डग वॉटसन के कोचिंग कार्यकाल में स्कॉटलैंड ने 2024 आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया।

इस दौरान स्कॉटलैंड ने नामीबिया और ओमान पर जीत दर्ज की। टीम के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीमें थीं। टीम सुपर आठ चरण में जगह बनाने से मामूली अंतर से चूक गई।

नए पुरुष हेड कोच की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मार्च 2026 में नामीबिया में होने वाली आईसीसी सीडब्ल्यूसीएल2 सीरीज से पहले नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी।

