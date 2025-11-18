डेफलंपिक्स : एयर पिस्टल में अनुया प्रसाद ने साधा गोल्ड पर निशाना, प्रांजलि धूमल के नाम सिल्वर

टोक्यो, 17 नवंबर (आईएएनएस)। जापान में जारी 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलंपिक्स में निशानेबाजी प्रतियोगिताओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनुया प्रसाद ने भारत को गोल्ड मेडल जिताया। वहीं, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने इसी इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है।

गोल्ड मेडल जीतने के साथ भारत की अनुया प्रसाद ने डेफलंपिक्स फाइनल वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वहीं, प्रांजलि ने क्वालीफिकेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर फाइनल में जगह बना ली। ईरान की महला समी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया।

दूसरी ओर, क्वालीफिकेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले अभिनव देसवाल ने पुरुषों की स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर दो दिनों की प्रतियोगिता के बाद डेफलंपिक्स में भारत के निशानेबाजी पदकों की संख्या 7 तक पहुंचा दी है।

अनुया ने फाइनल की पहली सीरीज में 52.5 का स्कोर बनाया, जिसके बाद लगातार अपनी बढ़त बरकरार रखी और आखिरकार 241.1 के अंतिम स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता। अनुया हमवतन प्रांजलि से 4.3 अंक आगे रहीं, जिन्होंने 236.8 अंक हासिल किए।

पुरुषों की स्पर्धा में 235.2 अंकों के साथ अभिनव ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। कोरिया के ताए यंग किम ने 238.2 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि 215.3 के स्कोर के साथ क्रोएशिया के बोरिस ग्रामन्याक ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। उन्होंने क्वालीफिकेशन में 576 अंक बनाकर डेफलंपिक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की। रुद्र विनोद कुमार 549 अंकों के साथ क्वालीफिकेशन में 12वें स्थान पर रहे।

मंगलवार को एयर राइफल मिश्रित टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी, जिसके साथ भारत डेफलंपिक्स में निशानेबाजी में अपने पदकों की संख्या में इजाफा करना चाहेगा।

भारत ने इस प्रतियोगिता में 3 कोच सहित 15 सदस्यीय दल भेजा है, जो अजीनोमोटो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर (ईस्ट) में पुरुष और महिला वर्ग की पांच व्यक्तिगत स्पर्धाओं, पुरुष वर्ग की एक स्पर्धा और दो मिश्रित टीम निशानेबाजी स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। डेफलंपिक के डबल गोल्ड मेडलिस्ट धनुष श्रीकांत इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी