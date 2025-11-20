डेफलिंपिक्स 2025: महित संधू ने जीता तीसरा मेडल

नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। महित संधू का डेफलिंपिक्स 2025 में शानदार प्रदर्शन जारी है। संधू ने 50 मीटर प्रोन इवेंट में सिल्वर जीता। टोक्यो में चल रहे डेफलिंपिक्स 2025 में निशानेबाजी में उनका तीसरा पदक है।

संधू ने फाइनल तक के अपने सफर में क्वालिफिकेशन में वर्ल्ड डेफ रिकॉर्ड भी तोड़ा। फाइनल में 246.1 का स्कोर करके उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। महित को फाइनल में एलिस्का स्वोबोडोवा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। स्वोबोडोवा ने 247.2 के स्कोर के साथ गोल्ड जीता। हंगरी की मीरा जुजाना बियातोव्स्की ने 225.0 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

दूसरी भारतीय शूटर नताशा जोशी शूट-ऑफ के बाद आठवें स्थान पर रहीं।

फाइनल में, महित 14 शॉट पूरे करने के बाद चौथे स्थान पर थीं। अगले दो शॉट्स की सीरीज के बाद वह ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहीं, उन्होंने यूक्रेन की वायलेटा लाइकोवा को हराया और 20 शॉट्स पूरे होने तक उसी पोजीशन पर रहीं। इसके बाद माहित ने अगली सीरीज में 9.8 और 10.2 का स्कोर किया, लेकिन हंगेरियन शूटर के 9.4 और 9.8 के स्कोर ने पक्का कर दिया कि भारतीय सिल्वर पोजीशन पर पहुंच गईं। माहित ने फिर 10.0 और 10.7 के स्कोर के साथ फाइनल खत्म किया। चेक निशानेबाज स्वोबोडोवा ने अपने आखिरी दो शॉट 10 सेकंड में मारकर गोल्ड पर कब्जा जमाया।

इससे पहले क्वालिफिकेशन में, माहित ने नया डेफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और छह सीरीज को 619.7 के स्कोर के साथ खत्म किया, जबकि नताशा जोशी ने 611.6 के स्कोर के साथ सातवें स्थान पर फाइनल में अपनी जगह पक्की की।

भारत ने टोक्यो में शूटिंग में अपने मेडल की संख्या 12 कर ली है। माहित ने तीन मेडल जीते हैं। 50 मीटर प्रोन इवेंट में सिल्वर जीतने से पहले उन्होंने 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड और 10 मीटर इंडिविजुअल इवेंट में सिल्वर जीता था।

