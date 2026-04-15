डिफेंडिंग चैंपियन गॉफ, वर्ल्ड नंबर 1 सबालेंका रोलांड गैरोस एंट्री लिस्ट में सबसे आगे

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। इस साल के फ्रेंच ओपन के मेन-ड्रॉ एंट्री लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें दुनिया के टॉप रैंक वाले लगभग सभी खिलाड़ी शामिल हैं। डब्ल्यूटीए रैंकिंग के टॉप 101 खिलाड़ियों में से 100 ने इस क्ले-कोर्ट मेजर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की पुष्टि की है।

डिफेंडिंग चैंपियन कोको गॉफ पिछले साल इसी कोर्ट पर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद पेरिस लौट रही हैं। उनके साथ पूर्व चैंपियन जेलेना ओस्टापेंको, इगा स्विएटेक और बारबोरा क्रेजिकोवा भी शामिल हैं, जिससे टूर्नामेंट का ड्रॉ बेहद मजबूत नजर आ रहा है।

फ्रेंच ओपन में चार बार की चैंपियन इगा स्विएटेक, पांचवें खिताब पर नजर रखेंगी। ओपन एरा में यह अब तक सिर्फ दिग्गज क्रिस एवर्ट और स्टेफनी ग्राफ ने हासिल की है।

कई ग्रैंड स्लैम विजेता अपने पहले रोलांड गैरोस खिताब के लिए भी दावेदार हैं, जिनमें वर्ल्ड नंबर 1 एरिना सबालेंका, मौजूदा ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन एलेना रायबाकिना, साथ ही नाओमी ओसाका, मैडिसन कीज, एम्मा राडुकानु, मार्केटा वोंद्रोसोवा और सोफिया केनिन शामिल हैं। इनमें से सबालेंका, वोंद्रोसोवा और केनिन पहले भी पेरिस में फाइनल तक पहुंच चुकी हैं।

इस लिस्ट में हाल के फाइनलिस्ट जैसे कैरोलिना मुचोवा और जैस्मीन पाओलिनी भी शामिल हैं, जो इस साल एक कदम और आगे बढ़ने का लक्ष्य रखेंगी। उनके साथ अन्य ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट भी हैं, जिनमें जेसिका पेगुला, अमांडा अनिसिमोवा, लेयला फर्नांडीज और झेंग किनवेन शामिल हैं।

टॉप रैंक वाले खिलाड़ियों में एलिना स्वितोलिना, मिरा आंद्रीवा, बेलिंडा बेनसिक और एलिस मर्टेंस जैसे टॉप दावेदारों की मौजूदगी से इस टूर्नामेंट की गहराई और भी ज्यादा उभरकर सामने आती है।

युवा खिलाड़ियों में, 18 साल की ऑस्ट्रियाई खिलाड़ी लिली टैगर टीनएज खिलाड़ियों में सबसे आगे हैं। हाल ही में टॉप 100 में जगह बनाने के बाद उन्हें मेन-ड्रॉ में सीधे एंट्री मिली है। उनका शामिल होना एक अहम मील का पत्थर है। फर्नांडीज के बाद वह रोलांड गैरोस में गर्ल्स सिंगल्स चैंपियन बनने वाली पहली खिलाड़ी हैं जिन्हें अगले ही साल मेन-ड्रॉ में सीधे एंट्री मिली है। यूक्रेन की डारिया स्निगुर, जिनकी रैंकिंग 101 है, आखिरी सीधी एंट्री पाने वाली खिलाड़ी हैं और अब वे चारों ग्रैंड स्लैम में हिस्सा लेने वाली हैं। टॉप 101 खिलाड़ियों में से एकमात्र गैर-मौजूद खिलाड़ी फ्रांस की वारवारा ग्राचेवा हैं, जो पैर में चोट लगने के कारण बाहर हैं।

कई खिलाड़ियों ने 'प्रोटेक्टेड रैंकिंग' का इस्तेमाल करके भी एंट्री ली है, जिनमें एंहेलिना कालिनिना, जिल टाइचमैन, सारा सोरिबेस टोर्मो और डंका कोविनिक शामिल हैं। 128 खिलाड़ियों वाला मुख्य ड्रॉ आठ 'वाइल्ड कार्ड' और 16 'क्वालीफायर' के जुड़ने के बाद पूरा हो जाएगा, जिससे इस सीजन के दूसरे ग्रैंड स्लैम के लिए एक बेहद प्रतिस्पर्धी मुकाबला तैयार हो जाएगा।

--आईएएनएस

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