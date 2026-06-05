डीडीसीए का लक्ष्य महिला क्रिकेटरों के लिए पूरे साल मौके बनाना है: रोहन जेटली

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। डीडीसीए महिला टी20 लीग के दूसरे संस्करण की शुरुआत शुक्रवार को बाराखंभा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल में आधिकारिक तौर पर हुई। इस अवसर पर दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने कहा कि गवर्निंग बॉडी का मकसद महिला क्रिकेटरों के लिए पूरे साल मौके बनाना है।

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जेटली ने कॉम्पिटिशन के तेजी से बढ़ने पर जोर दिया और शहर में महिला क्रिकेट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए डीडीसीए की प्रतिबद्धता को दोहराया।

उन्होंने कहा, "पिछले साल महिला टी20 लीग को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। हमने यह टूर्नामेंट युवा लड़कियों को प्रतियोगी क्रिकेट खेलने के ज्यादा मौके देने के लिए शुरू किया था। यह देखना बहुत अच्छा है कि दूसरे संस्करण में 42 टीमों से बढ़कर 60 टीमें हो गई हैं।"

जेटली ने कहा, "हमारा मकसद महिला क्रिकेटरों के लिए पूरे साल मौके बनाना, क्लब क्रिकेट से ऊंचे स्तर तक का रास्ता मजबूत करना और यह पक्का करना है कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को वह प्लेटफॉर्म मिले जिसके वे हकदार हैं। मैं टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं।"

डीडीसीए की उपाध्यक्ष शिखा कुमार ने टूर्नामेंट में बढ़ती हिस्सेदारी का स्वागत किया और कहा कि यह प्रतियोगिता दिल्ली में महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। इस साल इतनी सारी लड़कियों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेते देख बहुत अच्छा लग रहा है। इस एडिशन में 700 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इससे पता चलता है कि दिल्ली में महिला क्रिकेट कितना बढ़ रहा है। इन खिलाड़ियों के लिए अपना टैलेंट दिखाने और अपनी पहचान बनाने के लिए यह प्लेटफॉर्म मौजूद है।

डीडीसीए के सचिव अशोक शर्मा ने प्रतियोगिता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने के लिए शहर के क्लबों को श्रेय दिया।

शर्मा ने कहा, "दिल्ली के क्लब हमेशा से हमारे क्रिकेट स्ट्रक्चर की रीढ़ रहे हैं, और इस टूर्नामेंट को बड़ा और मजबूत बनाने में उनका सपोर्ट अहम रहा है। इस साल सहभागिता में बढ़ोतरी बहुत अच्छी बात है।"

यह टूर्नामेंट राष्ट्रीय राजधानी के सबसे बड़े महिला क्लब क्रिकेट कॉम्पिटिशन में से एक है। दूसरे एडिशन में 42 टीमों से बढ़कर टीमों की संख्या 60 हो गई है। टीमों को 10 ग्रुप में बांटा गया है। मैच बाराखंभा रोड पर मॉडर्न स्कूल (ग्राउंड 1 और 2), राजौरी गार्डन में शिवाजी कॉलेज, पीतमपुरा में गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज और उत्तम नगर के मोहन गार्डन में मॉडर्न स्कूल ग्राउंड में खेले जाएंगे।

--आईएएनएस

पीएके