डेब्यू वनडे में इंग्लिश पेसर सन्नी बेकर के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच हेंडिग्ले में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला गया। इंग्लैंड के लिए तेज गेंदबाज सोनी बेकर ने डेब्यू किया। मैच में इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। वहीं, बेकर के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया।

सन्नी बेकर के लिए वनडे करियर की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही और वह इस मैच को कभी याद नहीं करना चाहेंगे।

बेकर ने 7 ओवर गेंदबाजी की और बिना कोई विकेट लिए 76 रन लुटाए। इंग्लैंड के लिए वनडे फॉर्मेट में डेब्यू करते हुए सबसे महंगा स्पैल फेंकने का अनचाहा रिकॉर्ड बेकर के नाम दर्ज हो गया। उन्होंने 10.85 की इकॉनमी से रन लुटाए।

बेकर से पहले यह निराशाजनक रिकॉर्ड लियाम डॉसन के नाम था। डॉसन ने 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ 8.75 की इकॉनमी से 70 रन लुटाए थे।

जॉर्ज स्क्रिमशॉ ने 2023 में आयरलैंड के खिलाफ 7.61 की इकॉनमी से 66 रन दिए थे। डेविड लॉरेंस ने 1991 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 6.09 की इकॉनमी से 67 रन दिए थे।

डॉसन इंग्लैंड के लिए 6 वनडे खेल पाए जिसमें उन्होंने 5 विकेट लिए। डेविड लॉरेंस 1 ही वनडे खेल पाए, जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए थे। जॉर्ज स्क्रिमशॉ अब तक 1 वनडे खेल पाए हैं, जिसमें 3 विकेट उन्होंने लिए।

इंग्लैंड के लिए वनडे में डेब्यू करते हुए रन लुटाने वाले बेकर के पहले के तीन गेंदबाजों का करियर कुछ मैचों में ही थम गया। वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहेंगे और आगे मौका मिलने पर दमदार प्रदर्शन करते हुए टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे।

गेंदबाजी के बाद बेकर को डेब्यू मैच में बल्लेबाजी का भी मौका मिला, लेकिन वह पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए। इस तरह से डेब्यू मैच उनके लिए भूलने लायक रहा।

मैच की बात करें तो इंग्लैंड महज 131 रन पर सिमट गई थी। दक्षिण अफ्रीका 20.5 ओवर में तीन विकेट पर 137 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत गई।

--आईएएनएस

पीएके/एएस