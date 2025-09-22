डब्ल्यूटीए टूर : स्वियाटेक ने करियर का 25वां खिताब जीता

सियोल, 21 सितंबर (आईएएनएस)। पोलैंड की शीर्ष वरीयता प्राप्त इगा स्वियाटेक रविवार को कोरिया ओपन के फाइनल में एकातेरिना एलेक्जेड्रोवा को 2 घंटे 41 मिनट में 1-6, 7-6 (3), 7-5 से हराकर डब्ल्यूटीए टूर पर एक और खिताब अपने नाम कर लिया। स्वियाटेक ने सीजन का तीसरा और करियर का 25वां खिताब जीता। डब्ल्यूटीए फाइनल में उनका रिकॉर्ड 25-5 है।

स्वियाटेक ने कहा, "सबसे पहले, मैं एकातेरिना को एक शानदार सप्ताह और एक शानदार फाइनल के लिए बधाई देना चाहती हूं। सच कहूं तो, मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे जीत गई क्योंकि वो शानदार खेल रही थीं। मैंने बस अपना खेल जारी रखने की कोशिश की। उम्मीद है कि हम और भी फाइनल खेलेंगे क्योंकि उनके खिलाफ खेलना मुश्किल लेकिन रोचक होता है।"

एलेक्जेड्रोवा ने जोरदार शुरुआत की और पहला सेट सिर्फ 30 मिनट में जीता। स्वियाटेक ने दूसरे सेट की शुरुआत में ही बाजी पलट दी और एलेक्जेड्रोवा की सर्विस तुरंत ही तोड़ दी अगले गेम में एलेक्जेड्रोवा की सर्विस टूटने से गति फिर बदल गई। इसके बाद दोनों ने टाईब्रेक तक एक-दूसरे पर पकड़ बनाए रखी, जहां स्वियाटेक मैच में पहली बार नियंत्रण में दिखीं।

पूर्व विश्व नंबर 1 और ग्रैंड स्लैम विजेता ने 3-0 की बढ़त बनाई, इसे 5-2 तक बढ़ाया और टाईब्रेक को 7-3 से जीतकर निर्णायक सेट तक पहुंचाया।

तीसरे सेट की शुरुआत में, स्वियाटेक ने एक ही गेम में तीन डबल फॉल्ट करके एलेक्जेड्रोवा को ब्रेक दिया और 2-1 से पीछे हो गईं। लेकिन उन्होंने वापसी की और अगले गेम में सेट को 3-3 से बराबर कर दिया। इसके बाद, स्कोरबोर्ड का दबाव स्वियाटेक के पक्ष में काम करने लगा और अंतत: वह चैंपियन बनकर उभरीं।

पोलैंड की स्वियाटेक छह बार ग्रैंड स्लेम एकल खिताब जीत चुकी हैं। वह चार फ्रेंच ओपन और विंबलडन-यूएस ओपन 1-1 बार जीत चुकी हैं।

--आईएएनएस

पीएके/