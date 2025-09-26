डब्ल्यूपीएसी 2025 : पीएम मोदी ने दिया खास संदेश, कहा- पैरा एथलीट नए मानक स्थापित कर रहे

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप (डब्ल्यूपीएसी) 2025 के विधिवत उद्घाटन की घोषणा की। उद्घाटन समारोह गुरुवार शाम नई दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा एथलीटों को खास संदेश दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास संदेश में कहा, "बाधाओं को तोड़कर और नए मानक स्थापित करके, पैरा-एथलीटों ने एक उभरते खेल केंद्र के रूप में भारत की पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लाखों लोगों को खेलों को जीवनशैली के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत की खेल और समावेशी राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा की पुष्टि करेगी।"

भारत की डब्ल्यूपीएसी 2025 की मेजबानी पर गर्व व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "खेल धर्म, क्षेत्र और राष्ट्रीयता की सभी बाधाओं को पार करते हुए लोगों को जोड़ने का एक शानदार माध्यम है। आज की दुनिया में, खेल के इस एकीकृत पहलू पर जोर देना और भी जरूरी है। मुझे विश्वास है कि डब्ल्यूपीएसी का सभी प्रतिभागियों और दर्शकों पर समान प्रभाव पड़ेगा।"

उद्घाटन समारोह में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद कंगना रनौत, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद और विश्व पैरा एथलेटिक्स के प्रमुख पॉल फिट्जगेराल्ड शामिल हुए।

डब्ल्यूपीएसी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नवनिर्मित मोंडो ट्रैक पर पहला आयोजन होगा। नीले रंग के इस ट्रैक का इस्तेमाल पेरिस पैरालिंपिक 2024 में किया गया था। गुरुवार को स्टेडियम परिसर में डॉ. मंडाविया ने मोंडो वार्म-अप ट्रैक और एक मल्टी-स्पेशलिटी जिम्नेजियम का भी उद्घाटन किया, जहां 200 से अधिक एथलीट एक साथ प्रशिक्षण ले सकेंगे।

डॉ. मंडाविया ने डब्ल्यूपीएसी की शुरुआत की घोषणा करते हुए कहा, "भारत के लिए यह विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप गौरव, प्रगति और उद्देश्य का प्रतीक है। हमने 74 एथलीटों का अपना अब तक का सबसे बड़ा पैरा दल इकट्ठा किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि देश में पैरा-खेलों ने कितनी गहराई से जड़ें जमा ली हैं। सुमित अंतिल, प्रीति पाल, दीप्ति जीवनजी, धर्मबीर नैन और प्रवीण कुमार जैसे चैंपियन घरेलू मैदान पर प्रतिस्पर्धा करेंगे।"

फिट्जगेराल्ड ने कहा, "डब्ल्यूपीएसी प्रतियोगिताएं 27 सितंबर से शुरू होंगी। 186 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। स्टेडियम के अंदर दुनिया भर के दर्शक, अपने कौशल, गति और ताकत को अधिकतम करने के लिए डिजाइन की गई नवनिर्मित सुविधाओं में प्रतिस्पर्धा करने वाले एथलीटों की प्रतिभा का अनुभव करेंगे। विश्व रिकॉर्ड टूटेंगे। विश्व चैंपियन का ताज पहनाया जाएगा। हर एथलीट राष्ट्रगान बजाते हुए पोडियम पर होने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा। कई जीतें होंगी, लेकिन कई निराशाएं भी होंगी। मैं सभी को एथलीटों के साथ सभी भावनाओं का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता हूं।”

डॉ. मंडाविया ने कहा, “हम 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की योजना बनाने में गहराई से लगे हुए हैं, और हमारी नजर 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी पर है, ऐसी महत्वाकांक्षाओं के साथ जो बुनियादी ढांचे, अवसरों और अनगिनत युवाओं के खेल के सपनों को गति प्रदान करेंगी। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल न केवल चैंपियन बनाता है, बल्कि यह शांति, प्रगति और कल्याण को भी बढ़ावा देता है। यही हमारी खेल यात्रा का मार्गदर्शक है।"

डॉ. मंडाविया ने कहा, "बुनियादी ढांचे या महत्वाकांक्षा से परे एक गहरी विरासत छिपी है। एक बदली हुई मानसिकता। हम अपने पीछे सुलभ स्थल, पैरा-एथलीटों के लिए मजबूत समर्थन प्रणालियां और खेलों में समान अवसर के बारे में एक नए सिरे से राष्ट्रीय संवाद छोड़ जाएंगे। ये सच्चे परिणाम हैं जो पदक मिलने के बाद भी लंबे समय तक बने रहेंगे।"

भारत के शीर्ष एथलीट, जिनमें से कई पैरालंपिक पदक विजेता और अपनी श्रेणियों में विश्व चैंपियन हैं, नेहरू स्टेडियम में घरेलू परिस्थितियों का आनंद लेते हैं। जापान के कोबे में, भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 17 पदक जीते, जिसमें छह स्वर्ण, पांच रजत, छह कांस्य थे। भारत मे छठा स्थान हासिल किया था। पेरिस में 2023 के संस्करण में भारत ने पहले ही 10 पदक (3 स्वर्ण, 4 रजत, 3 कांस्य) जीतकर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिससे आगे के प्रदर्शन की नींव रखी जा सके।

कतर (2015), यूएई (2019) और जापान (2024) के बाद भारत विश्व पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई देश बन गया। यह आयोजन भारतीय पैरालंपिक समिति द्वारा किया जा रहा है। चैंपियनशिप में 100 देशों के लगभग 2,200 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएके