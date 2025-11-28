खेल

डब्ल्यूपीएल पर होगा फोकस, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप भी दिमाग में है : दीप्ति शर्मा

Nov 28, 2025

आगरा, 28 नवंबर (आईएएनएस)। विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच (आरटीएम) ऑप्शन के जरिए 3.2 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है।

दीप्ति शर्मा ने विमेंस प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स की कमान संभाली है। इस टीम के साथ बने रहने पर खुशी जताते हुए दीप्ति शर्मा ने कहा, "मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत समय से काफी खुशखबरी मिल रही है। मैंने वर्ल्ड कप और विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) जीता है। मैं उत्तर प्रदेश से हूं और यहां की टीम के लिए खेल रही हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यूपी वॉरियर्स के लिए और भी बेहतर करना चाहती हूं। हमारा अगला फोकस डब्ल्यूपीएल पर होगा। उसके बाद हम टी20 वर्ल्ड कप पर फोकस करेंगे। मेरे दिमाग में टी20 वर्ल्ड कप है।"

दीप्ति शर्मा महिला विश्व कप 2025 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज रही हैं। उन्होंने 9 मुकाबलों में 20.41 की औसत के साथ 22 विकेट हासिल किए। दीप्ति शर्मा न साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मैच में 58 रन की पारी खेलने के बाद 5 विकेट भी निकाले थे।

दीप्ति ने कहा, "मैंने ग्राउंड पर कड़ी मेहनत की है, जो मेरे प्रदर्शन में नजर आया है। मैंने तीनों विभाग में काफी मेहनत की। मेरा पिछले दो वर्ल्ड कप में चयन नहीं हो सका था। यह तीसरा विश्व कप था, जिसमें मुझे अपनी जगह बनानी थी। फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने के बाद जब आप 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बनकर ट्रॉफी उठाते हैं, तो इससे बेहतर बात कुछ और नहीं हो सकता।"

दीप्ति शर्मा ने माता-पिता से आग्रह किया है कि वह अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। उन्होंने कहा, "जब मैंने खेलना शुरू किया था, तब इतनी एकेडमी नहीं थीं। इतनी लड़कियां नहीं थीं, लेकिन मुझे यकीन है कि अब और भी क्रिकेट एकेडमी बनेंगी। आप उन एकेडमी में बहुत-सी लड़कियां देखेंगे। अच्छा लगता है जब आगरा में आपको ऐसा प्यार मिलता है। मेरे बहुत सारे रोल मॉडल हुआ करते थे, लेकिन अब लोग मुझे फॉलो करते हैं। अच्छा लगता है कि मैं सीनियर्स की लिस्ट में आ गई हूं। मैं चाहूंगी कि अन्य लड़कियां भी क्रिकेट खेलें। उनका परिवार उन्हें वैसे ही सपोर्ट करे, जैसे मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया।"

अनुशासन के महत्व को लेकर दीप्ति शर्मा ने कहा, "जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। चाहे आप खेलें या पढ़ाई करें। अगर आप अनुशासन में रहते हुए अपने समय की कीमत समझते हैं, तो यह ज्यादा जरूरी है। आपको अपने परिवार और कोच की इज्जत करनी चाहिए। यह आपके करियर और जिंदगी में बहुत जरूरी है।"

