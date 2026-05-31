'डब्ल्यूएफआई को बीसीसीआई से सीखना चाहिए', एशियन गेम्स के रेसलिंग ट्रायल्स में नजर आईं कई बड़ी खामियां

नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एशियन गेम्स के रेसलिंग ट्रायल्स का मकसद भारत की बेस्ट महिला रेसलर्स को नेशनल टीम में जगह बनाने के लिए मुकाबला करते हुए दिखाना था। इसके बजाय, इस इवेंट में प्रशासनिक, तकनीकी और अंपायरिंग में बड़ी खामियां नजर आईं, जिससे रेसलिंग समुदाय के कई लोगों ने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से सीखने की जरूरत है।

एथलीट और पुराने रेसलर बार-बार तकनीकी गड़बड़ियों, बार-बार रुकने और रेफरी के एक जैसे न होने से निराश थे, जिससे कई जरूरी मुकाबले खराब हुए। कई लोगों की आम राय साफ थी कि भारतीय रेसलिंग उसी लेवल के व्यावसायिकता की हकदार है जिसने भारतीय क्रिकेट को बदल दिया है।

एक पुराने रेसलर ने कहा, "डब्ल्यूएफआई को बीसीसीआई से बहुत कुछ सीखना है। क्रिकेट प्रोफेशनल तरीके से चलता है। वे टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं, अधिकारियों को प्रशिक्षित करते हैं और पक्का करते हैं कि इवेंट्स आसानी से चलें। रेसलिंग में अक्सर ऐसा लगता है कि ‘सब कुछ बस चल रहा है’।"

इसका सबसे मज़बूत उदाहरण 53 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश फोगट और निशु के बीच हुए ट्रायल बाउट के दौरान देखने को मिला, जिसका बेसब्री से इंतजार था। यह मुकाबला शानदार होने की उम्मीद थी, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते बार-बार मैच में रुकावट आई। बाउट आखिरकार तय समय से ज्यादा खिंच गया, जिसकी वजह से रेसलर्स, कोच और दर्शकों को इतंजार करना पड़ा, क्योंकि अधिकारी गड़बड़ियों को ठीक करने में जुटे हुए थे।

बार-बार रुकावटों ने न सिर्फ मुकाबले के फ्लो पर असर डाला, बल्कि सीजन के सबसे जरूरी सिलेक्शन इवेंट्स में से एक के लिए आयोजकों की तैयारियों पर भी सवाल उठाए। आलोचना सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं थी। कई बाउट्स में रेफरी के दखल और विवादित फैसलों की वजह से लंबी देरी हुई, और रेसलर्स और कोच अक्सर प्रतियोगिता के जरूरी फेज के दौरान स्पष्टीकरण मांगने के लिए छोड़ दिए गए।

पूर्व रेसलर्स का मानना ​​है कि ऐसे नजारे खेल के प्रशासन के अंदर एक गहरी समस्या को दिखाते हैं। एक पुराने इंटरनेशनल रेसलर ने पूछा, “हमारे पास ठीक से ट्रेंड रेफरी, काबिल तकनीकी स्टाफ और भरोसेमंद उपकरण क्यों नहीं हो सकते? किसी भी बड़े स्पोर्टिंग इवेंट के लिए ये बेसिक जरूरतें हैं।"

गौर करने वाली बात यह है कि जहां भारतीय रेसलर इंटरनेशनल स्टेज पर वर्ल्ड-क्लास प्रदर्शन कर रहे हैं और मेडल जीत रहे हैं, वहीं कई लोगों का मानना ​​है कि उन्हें सपोर्ट करने वाला सिस्टम अभी भी वर्ल्ड-क्लास से बहुत दूर है। रेसलर लड़ाई के लिए तैयार होकर आए थे। कई लोगों को लगा कि आयोजक तैयार नहीं थे। ट्रायल्स के आखिर तक, सबसे बड़ी बहस इस बात पर नहीं थी कि एशियन गेम्स स्क्वॉड में किसने जगह बनाई, बल्कि इस बात पर थी कि एक बड़े रेसलिंग इवेंट को पहले ही क्यों अस्त-व्यस्त होने दिया गया।

--आईएएनएस

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