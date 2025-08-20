खेल

डब्ल्यूडीपीएल 2025 : स्ट्राइकर्स के खिलाफ रोमांचक जीत के साथ फाइनल में क्वींस

Aug 20, 2025

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने बुधवार को विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (डब्ल्यूडीपीएल) के चौथे मैच को अपने नाम किया। इस टीम ने अरुण जेटली स्टेडियम में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को एक विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है।

इस रोमांचक मुकाबले में पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम ने निर्धारित ओवरों में चार विकेट खोकर 117 रन बनाए।

टीम 14 के स्कोर पर उपासना यादव (6) और अरमीत कौर (8) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान आयुषी सोनी ने मोर्चा संभाला, लेकिन स्ट्राइकर्स ने समायरा राघव (7) का विकेट भी कुछ देर बाद गंवा दिया।

कप्तान आयुषी ने 19 गेंदों में 27 रन की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से चार चौके निकले। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान भी पवेलियन लौट चुकी थीं।

यहां से लक्ष्मी यादव ने नजमा के साथ पांचवें विकेट के लिए 64 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

लक्ष्मी 40 गेंदों में एक चौके की मदद से 28 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि नजमा ने 30 गेंदों में एक छक्के और चार चौकों की मदद से नाबाद 40 रन बनाए।

विपक्षी टीम के लिए सोनी यादव, दीक्षा शर्मा और निधि महतो ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।

इसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने 19.5 ओवरों में मैच अपने नाम कर लिया। टीम ने पांचवीं गेंद पर निशिका सिंह (0) का विकेट गंवा दिया था।

यहां से दीक्षा सिंह ने साची के साथ दूसरे विकेट के लिए 29 रन जोड़े। साची 9 गेंदों में इतने ही रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया था।

इस बीच मोनिका ने 39 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 36 रन बनाते हुए टीम को संभाला। वहीं, परुणिका सिसोदिया ने आठ गेंदों में 17 रन बनाते हुए टीम को रोमांचक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

विपक्षी टीम के लिए नजमा ने सर्वाधिक तीन शिकार किए, जबकि शिवानी जांगिड़ ने दो विकेट चटकाए। इनके अलावा अंशु नागर, अर्चना और समायरा राघव को एक-एक विकेट हाथ लगा।

