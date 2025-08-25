खेल

डब्ल्यूडीपीएल 2025 : क्वींस को महज एक रन से हराकर सुपरस्टार्स ने जीता खिताब

Aug 25, 2025

नई दिल्ली, 24 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने रविवार को विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (डब्ल्यूडीपीएल) का खिताब अपने नाम कर लिया। इस टीम ने अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में सेंट्रल दिल्ली क्वींस को एक रन के करीबी अंतर से हराया।

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने 8 विकेट खोकर 121 रन बनाए।

तनिष्का सिंह ने शिवि शर्मा के साथ 3.5 ओवरों में पहले विकेट के लिए 27 रन की साझेदारी की। तनिष्का 13 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद शिवि शर्मा ने तनीषा सिंह के साथ दूसरे विकेट के लिए 48 रन जुटाए।

तनीषा सिंह 23 गेंदों में चार चौकों की मदद से 28 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जबकि शिवि शर्मा ने 36 गेंदों में एक छक्के और दो चौकों के साथ 29 रन बनाए।

कप्तान श्वेता सहरावत चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरीं। उन्होंने 24 गेंदों में 34 रन की पारी खेलते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया।

विपक्षी टीम की ओर से निधि महतो, प्रिया मिश्रा और साची ने दो-दो शिकार किए।

इसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली क्वींस निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 120 रन ही बना सकी।

खिताबी मुकाबले में टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। सोनिया खत्री (1) उस वक्त आउट हुईं, जब टीम 1.2 ओवरों में सिर्फ 2 रन ही बना सकी थी। यहां से दीक्षा सिंह ने साची के साथ दूसरे विकेट के लिए 27 रन जुटाते हुए टीम को संभालने की कोशिश की।

साची 22 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि दीक्षा ने 26 गेंदों में 23 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा, मोनिका ने 33 रन, जबकि रिया ने 28 रन की पारी खेली, लेकिन टीम जीत बेहद करीब आकर ट्रॉफी से चूक गई।

विजेता टीम की तरफ से मेधावी बिधूड़ी ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि हिमाक्षी चौधरी को दो सफलताएं हाथ लगीं। इनके अलावा, दीक्षा नागर, तनीषा सिंह और श्वेता सहरावत ने एक-एक विकेट हासिल किया।

