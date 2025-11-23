डब्ल्यूबीबीएल : थंडर्स सिर्फ 64 रन पर ढेर, रेनेगेड्स ने लगाया जीत का चौका

सिडनी, 23 नवंबर (आईएएनएस)। मेलबर्न रेनेगेड्स ने ड्रममोयने ओवल में रविवार को खेले गए विमेंस बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) 2025 के 21वें मुकाबले में सिडनी थंडर्स को 8 विकेट से मात दी। यह थंडर्स की इस सीजन चौथी हार रही, जबकि चौथी जीत के साथ रेनेगेड्स ने प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मजबूती बना ली है।

टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम 17 ओवरों में महज 64 रन पर सिमट गई। इस टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने 9 रन पर जॉर्जिया वोल (9) का विकेट गंवा दिया।

यहां से विकेटों का पतझड़ लग गया। हालांकि, इस बीच हीथर नाइट ने 24 गेंदों में 20 रन, जबकि एनिका लियरॉयड ने 17 गेंदों में 13 रन बनाए, लेकिन इनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचा।

विपक्षी खेमे से जॉर्जिया वेयरहम ने सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि एलिस कैप्सी और चैरिस बेकर ने 2-2 विकेट हासिल किए। इनके अलावा मिली इलिंगवर्थ, इस्सी वोंग और सोफी मोलिन्यूक्स ने 1-1 विकेट निकाला।

आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेलबर्न रेनेगेड्स ने महज 11.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम को 5 के स्कोर पर कर्टनी वेब (4) के रूप में बड़ा झटका लगा, जिसके बाद एम्मा डी ब्रोघे (8) ने कप्तान सोफी मोलिन्यूक्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 26 रन जुटाए।

टीम का दूसरा विकेट 31 के स्कोर पर गिरा, जिसके बाद एलिस कैप्सी ने सोफी के साथ तीसरे विकेट के लिए 28 गेंदों में 37 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई।

कप्तान सोफी 22 गेंदों में 1 छक्के और 4 चौकों के साथ 29 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि कैप्सी ने 20 गेंदों में 24 रन की पारी खेली। थंडर्स की तरफ से शबनीम इस्माइल और एमिली अर्लोट ने 1-1 सफलताएं हासिल कीं।

मेलबर्न रेनेगेड्स अपना अगला मुकाबला 27 नंवबर को पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ खेलेगी, जबकि सिडनी थंडर्स 28 नवंबर को एडिलेड स्ट्राइकर्स से भिड़ेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी