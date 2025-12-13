डब्ल्यूबीबीएल: पर्थ स्कॉर्चर्स को 8 विकेट से रौंदकर हरिकेंस ने जीता पहला खिताब

होबार्ट, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। होबार्ट हरिकेंस ने शनिवार को पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज करते हुए विमेंस बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह टीम की पहली ट्रॉफी है।

बैलेरीव ओवल में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पर्थ स्कॉर्चर्स ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 137 रन बनाए।

केटी मैक ने बेथ मूनी के साथ 5.4 ओवरों में 36 रन जुटाए। कैटी 21 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। इसके बाद बेथ मूनी ने मैडी डार्क के साथ दूसरे विकेट के लिए 12 रन जुटाए।

मूनी 26 गेंदों में 1 छक्के और 4 चौकों के साथ 33 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि मैडी ने 3 रन टीम के खाते में जोड़े।

यह टीम 79 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान सोफी डिवाइन ने पेज स्कोफील्ड के साथ पांचवें विकेट के लिए 33 रन जोड़ते हुए टीम को 100 के पार पहुंचाया।

सोफी डिवाइन ने 29 गेंदों में 2 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 34 रन की पारी खेली, जबकि स्कोफील्ड ने नाबाद 27 रन टीम के खाते में जोड़े।

विपक्षी टीम की तरफ से लिंसी स्मिथ और हीदर ग्राहम ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि लॉरेन स्मिथ ने 1 विकेट अपने नाम किया।

आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी होबार्ट हरिकेंस ने महज 15 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। लिजेली ली ने डेनियल व्याट-हॉज के साथ पहले विकेट के लिए 5.2 ओवरों में 49 रन जोड़े। डेनियल 15 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद लिजेली ली ने नैट साइवर-ब्रंट के साथ दूसरे विकेट के लिए 77 रन जोड़ते हुए टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया।

नैट साइवर-ब्रंट 27 गेंदों में 1 छक्के और 4 चौकों के साथ 35 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि ली ने 44 गेंदों में 4 छक्कों और 10 चौकों के साथ 77 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को 30 गेंदें शेष रहते जीत दिलाई। विपक्षी खेमे से लिल्ली मिल्स और एमी एडगर को 1-1 सफलता हाथ लगी।

--आईएएनएस

आरएसजी