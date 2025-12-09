खेल

डब्ल्यूबीबीएल: नॉकआउट मैच में पर्थ स्कॉर्चर्स की जीत, अब सिडनी सिक्सर्स से चैलेंजर्स में भिड़ंत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 09, 2025, 05:43 PM

पर्थ, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। पर्थ स्कॉर्चर्स ने मंगलवार को वाका ग्राउंड में जारी विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूबीबीएल) 2025 के नॉकआउट मैच में मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 28 रन से जीत दर्ज की। अब इस टीम का सामना 11 दिसंबर को चैलेंजर्स मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स से होगा।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 173 रन बनाए।

इस पारी में टीम को केटी मैक और बेथ मूनी की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 12.2 ओवरों में 107 रन की साझेदारी की। केटी 39 गेंदों में 5 चौकों के साथ 52 रन बनाकर आउट हुईं। अगले ही ओवर में बेथ मूनी (45 रन) ने भी अपना विकेट गंवा दिया।

यहां से फ्रेया केम्प ने 35 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। अलाना किंग ने नाबाद 10 रन और मैडी डार्क ने नाबाद 16 रन बनाकर पर्थ स्कॉर्चर्स को विशाल स्कोर तक पहुंचाया।

विपक्षी टीम की तरफ से राइस मैककेना ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि किम गार्थ, एनाबेल सदरलैंड और मैसी गिब्सन ने एक-एक विकेट निकाला।

इसके जवाब में मेलबर्न स्टार्स 145/9 से आगे नहीं बढ़ सकी। इस टीम को 14 के स्कोर पर राइस मैककेना (7) के रूप में झटका लगा। इसके बाद मेग लैनिंग (49) ने एमी जोन्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 60 गेंदों में 87 रन जोड़कर टीम को 100 के पार पहुंचाया। एमी 33 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। लैनिंग और जोन्स के अलावा, कोई अन्य बल्लेबाज दहाई के आकंड़े को नहीं छू सकी।

विपक्षी टीम की तरफ से कप्तान सोफी डिवाइन, अलाना किंग और लिल्ली मिल्स ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि क्लोई एन्सवर्थ ने एक विकेट निकाला।

अब पर्थ स्कॉर्चर्स सिडनी में सिडनी सिक्सर्स की टीम को चुनौती देगी। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम 13 दिसंबर को फाइनल में होबार्ट हरिकेंस से भिड़ेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...