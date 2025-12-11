खेल

डब्ल्यूबीबीएल: मूनी की तूफानी पारी, सिक्सर्स के खिलाफ जीत के साथ फाइनल में स्कॉर्चर्स

Dec 11, 2025, 05:57 PM

सिडनी, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। पर्थ स्कॉर्चर्स ने गुरुवार को विमेंस बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) 2025 के चैलेंजर्स मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ 11 रन से रोमांचक जीत दर्ज करते हुए खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। अब यह टीम शनिवार को फाइनल में होबार्ट हेरिकेंस से भिड़ेगी।

नॉर्थ सिडनी ओवल में खेले गए इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 183 रन बनाए।

इस टीम के लिए केटी मैक और बेथ मूनी ने 7.2 ओवरों में 66 रन की साझेदारी की। मैक 30 गेंदों में 40 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।

यहां से बेथ मूनी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने महज 44 गेंदों में 11 चौकों और 1 छक्के के साथ 76 रन की पारी खेलते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। इनके अलावा, पेज स्कोफील्ड ने 14 रन, जबकि अलाना किंग ने 11 रन टीम के खाते में जोड़े।

विपक्षी टीम की ओर से कप्तान एश्ले गार्डनर ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि मैतलान ब्राउन और अमेलिया केर ने 2-2 विकेट निकाले। लॉरेन चीटल ने एक विकेट हासिल किया।

इसके जवाब में सिडनी सिक्सर्स की टीम 20 ओवरों के खेल तक 6 विकेट खोकर सिर्फ 172 रन ही बना सकी।

इस टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। सोफी डंकले ने एलिस पेरी के साथ 7.3 ओवरों में 58 रन की साझेदारी की। एलिस 22 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि सोफी ने 30 गेंदों में 41 रन टीम के खाते में जोड़े।

टीम 74 के स्कोर तक तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से अमेलिया केर ने कप्तान एश्ले गार्डनर के साथ चौथे विकेट के लिए 35 गेंदों में 53 रन जुटाते हुए टीम को 127 के स्कोर तक पहुंचा दिया था, लेकिन इसी बीच गार्डनर (26) ने अपना विकेट गंवा दिया। अमेलिया ने 29 गेंदों में 6 चौकों के साथ 42 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकीं।

विपक्षी टीम की तरफ से अलाना किंग ने 17 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि क्लोई आइन्सवर्थ, रूबी स्ट्रैंज और लिल्ली मिल्स ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

--आईएएनएस

आरएसजी

