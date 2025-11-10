डब्ल्यूबीबीएल : लैनिंग-सदरलैंड की मेहनत बेकार, बारिश के चलते बेनतीजा रहा मेलबर्न-एडिलेड का मुकाबला

मेलबर्न, 10 नवंबर (आईएएनएस)। मेलबर्न स्टार्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच सोमवार को खेला गया विमेंस बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) 2025 का चौथा मुकाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा। ऐसे में टीमों के बीच 1-1 अंक बांटा गया। यह दोनों ही टीमों का इस सीजन पहला मुकाबला था।

जंक्शन ओवल में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी मेलबर्न स्टार्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 184 रन बनाए।

मेग लैनिंग ने रिस मैककेना के साथ 4.3 ओवरों में 38 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभली हुई शुरुआत दिलाई। मैककेना 13 गेंदों में 16 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।

इसके बाद लैनिंग ने एमी जोन्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 25 रन जोड़ते हुए टीम को संभाला। एमी 13 रन बनाकर आउट हुईं।

मेलबर्न स्टार्स 63 रन तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से लैनिंग ने कप्तान एनाबेल सदरलैंड के साथ तीसरे विकेट के लिए 37 गेंदों में 52 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।

लैनिंग 41 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों के साथ 60 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि डेनियल गिब्सन ने सदरलैंड के साथ पांचवें विकेट के लिए 65 रन जोड़ते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया।

सदरलैंड 39 गेंदों में 1 छक्के और 7 चौकों के साथ 54 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि डेनियल गिब्सन ने 31 रन टीम के खाते में जोड़े।

विपक्षी टीम की ओर से अमांडा-जेड वेलिंगटन ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि डार्सी ब्राउन और सोफी एक्लेस्टोन को 1-1 सफलता मिली।

इसके जवाब में एडिलेड स्ट्राइकर्स 4.2 ओवरों में 1 विकेट गंवाकर 32 रन बना चुकी थी, लेकिन इसके बाद बारिश ने दखल दिया और खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका।

टैमू ब्यूमोंट खाता भी नहीं खोल सकीं। उनके अलावा, लौरा वोल्वार्ड्ट 10, जबकि मैडलिन पेन्ना 22 रन बनाकर नाबाद रहीं। इस पारी में एकमात्र सफलता मारिजन कप्प के हाथ लगी।

--आईएएनएस

आरएसजी