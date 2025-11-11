डब्ल्यूबीबीएल : कप्तान वेयरहैम का अर्धशतक, मेलबर्न रेनेगेड्स की लगातार दूसरी जीत

मेलबर्न, 11 नवंबर (आईएएनएस)। मेलबर्न रेनेगेड्स ने विमेंस बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) 2025 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। इस टीम ने मंगलवार को जंक्शन ओवल में खेले गए सीजन के पांचवें मुकाबले में सिडनी थंडर्स के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की।

टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी सिडनी थंडर्स की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 148 रन ही बना सकी।

इस टीम को जॉर्जिया वोल और ताहलिया विल्सन की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच 8.5 ओवरों में 60 रन की साझेदारी हुई।

ताहलिया ने 30 गेंदों में 3 चौकों के साथ 30 रन जुटाए, जबकि जॉर्जिया 25 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुईं।

शानदार शुरुआत के बावजूद टीम ने 79 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा दिए। यहां से हीथर नाइट ने अनिका लियरॉयड के साथ पांचवें विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की।

हीथर नाइट 30 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि लियरॉयड ने 31 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से जॉर्जिया वेयरहैम और डिएंड्रा डॉटिन ने 2-2 सफलताएं हासिल कीं।

इसके जवाब में मेलबर्न रेनेगेड्स ने 18.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम 73 के स्कोर तक पांच विकेट गंवा चुकी थी। यहां से निकोल फाल्टम ने जॉर्जिया वेयरहैम के साथ छठे विकेट के लिए 40 गेंदों में 72 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया।

कप्तान जॉर्जिया 32 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों के साथ 58 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि निकोल ने 26 गेंदों में नाबाद 37 रन बनाए।

विपक्षी टीम की ओर से चामरी अथापथु और जॉर्जिया वोल ने 2-2 सफलताएं हासिल कीं। वहीं, शबनीम इस्माइल और सामंथा बेट्स ने 1-1 विकेट निकाला।

मेलबर्न रेनेगेड्स ने सीजन का पहला मैच ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ खेला था, जिसमें डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से जीत दर्ज की। वहीं, सिडनी थंडर्स अपना दूसरा मैच गंवा चुकी है।

--आईएएनएस

