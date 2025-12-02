खेल

डब्ल्यूबीबीएल : बारिश से प्रभावित मुकाबले में होबार्ट हरिकेंस की शानदार जीत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 02, 2025, 03:33 AM

होबार्ट, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। होबार्ट हरिकेंस ने विमेंस बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) 2025 के 32वें मुकाबले को अपने नाम किया। इस टीम ने सोमवार को मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ बारिश के प्रभावित मुकाबले में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 81 रन से जीत दर्ज की।

होबार्ट हरिकेंस 9 में से 7 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर मौजूद है। यह टीम अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। वहीं, मेलबर्न स्टार्स 8 में से 5 मुकाबले जीतकर दूसरे पायदान पर मौजूद है।

बैलेरीव ओवल में खेले गए इस मुकाबले में बारिश के चलते 3-3 ओवरों की कटौती की गई। होबार्ट हरिकेंस ने 17 ओवरों के खेल तक 4 विकेट खोकर 176 रन बनाए।

लिजेल ली ने डेनियल व्याट-हॉज के साथ पहले विकेट के लिए 6.1 ओवरों में 61 रन की साझेदारी की। लिजेल ली 20 गेंदों में 1 छक्के और 20 चौकों के साथ 32 रन बनाकर आउट हुईं।

यहां से नैट साइवर-ब्रंट ने व्याट-हॉज के साथ दूसरे विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 124 रन तक पहुंचाया। नैट साइवर-ब्रंट 31 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।

व्याट-हॉज ने एक और शानदार साझेदारी करते हुए कप्तान एलिस विलानी के साथ तीसरे विकेट के लिए 29 गेंदों में 50 रन जुटाए। विलानी ने 14 गेंदों में 23 रन बनाए, जबकि डेनियल व्याट-हॉज ने 47 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों के साथ 71 रन जोड़े।

विपक्षी टीम की तरफ से सोफी डे, एनाबेल सदरलैंड और रिस मैककेना ने 1-1 विकेट निकाला।

इसके जवाब में मेलबर्न स्टार्स 15.5 ओवरों में महज 98 रन पर सिमट गई। इस टीम ने 61 के स्कोर तक अपने 8 विकेट गंवा दिए थे। यहां से मैसी गिब्सन (6) ने साशा मोलानी (31) के साथ नौवें विकेट के लिए 33 रन की साझेदारी की, लेकिन यह जोड़ी टीम को जीत नहीं दिला सकी।

विजेता टीम की ओर से मौली स्ट्रानो ने 3 ओवरों में 16 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जबकि लिंसी स्मिथ ने 2 विकेट निकाले।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...