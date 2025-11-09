डब्ल्यूबीबीएल : ब्रिस्बेन में डेनिएल व्याट-हॉज का तूफान, होबार्ट हरिकेन्स की दमदार जीत

खेल

ब्रिस्बेन, 9 नवंबर (आईएएनएस)। होबार्ट हरिकेन्स ने रविवार को एलन बॉर्डर फील्ड में खेले गए विमेंस बिग बैश लीग 2025 (डब्ल्यूबीबीएल) के दूसरे मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। इस टीम ने सिडनी थंडर्स को 6 विकेट से मात देकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया है।

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी सिडनी थंडर्स ने 8 विकेट खोकर 181 रन बनाए। इस टीम को ताहलिया विल्सन और जॉर्जिया वोल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच 6 ओवरों में 55 रन की साझेदारी हुई।

ताहलिया 23 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि वोल ने 16 गेंदों में 15 रन टीम के खाते में जोड़े।

टीम 77 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से चामरी अथापथु ने हीथर नाइट के साथ 30 गेंदों में 45 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। अथापथु ने टीम के खाते में 32 रन का योगदान दिया, जबकि हीथर 39 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।

विपक्षी टीम की ओर से हीथर ग्राहम और हेले सिल्वर-होम्स ने 2-2 विकेट निकाले।

इसके जवाब में होबार्ट हरिकेन्स ने 19.3 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह टीम 27 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से निकोला केरी ने डेनिएल व्याट-हॉज के साथ तीसरे विकेट के लिए 81 गेंदों में 143 रन जोड़ते हुए टीम को जीत के करीब ला दिया।

डेनिएल व्याट-हॉज 52 गेंदों में 3 छक्कों और 9 चौकों के साथ 90 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि निकोला केरी ने 43 गेंदों में नाबाद 58 रन बनाते हुए टीम को जीत तक पहुंचाया।

सिडनी की ओर से शबनीम इस्माइल और सामंथा बेट्स ने 2-2 सफलताएं हासिल कीं।

रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में ब्रिस्बेन हीट ने मेलबर्न रेनेगेड्स को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से मात दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ब्रिस्बेन ने 133 रन बनाए। बारिश के चलते ओवरों में कटौती हुई और मेलबर्न को जीत के लिए 8 ओवरों में 66 रन का टारगेट दिया गया, जिसे टीम ने 3 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया।

--आईएएनएस

आरएसजी

