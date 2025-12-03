खेल

डब्ल्यूबीबीएल 2025: कप्तान सोफी डिवाइन का ऑलराउंडर प्रदर्शन, पर्थ स्कॉर्चर्स की 5वीं जीत

Dec 03, 2025, 04:43 AM

पर्थ, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। पर्थ स्कॉर्चर्स ने विमेंस बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) 2025 के 33वें मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स को 30 रन से शिकस्त दी। इसी के साथ विजेता टीम ने प्वाइंट्स टेबल में तीसरा स्थान हासिल कर लिया। बल्लेबाजी के बाद गेंद के साथ अपनी चमक बिखेरने वालीं सोफी डिवाइन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

पर्थ स्कॉर्चर्स ने इस सीजन 9 में से 5 मुकाबले अपने नाम किए हैं। इस टीम के पास फिलहाल 10 प्वाइंट्स हैं। वहीं, 9 में से 4 मुकाबले जीतने वाली मेलबर्न रेनेगेड्स अंकतालिका में पांचवें पायदान पर मौजूद है।

वाका ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले की बात करें, तो टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पर्थ स्कॉर्चर्स ने 20 ओवरों मे 5 विकेट खोकर 184 रन बनाए। बेथ मूनी ने केटी मैक के साथ पहले विकेट के लिए 27 रन की साझेदारी की। मैक 18 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद मूनी ने मैडी डार्क के साथ दूसरे विकेट के लिए 24 रन जुटाते हुए टीम का अर्धशतक पूरा करवाया। मूनी ने 18 गेंदों में 21 रन की पारी खेली।

टीम ने 51 के स्कोर तक सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया था। यहां से मैडी डार्क ने कप्तान सोफी डिवाइन के साथ तीसरे विकेट के लिए 43 गेंदों में 69 रन जुटाते हुए टीम को संभाला।

सोफी डिवाइन 28 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि मैडी ने 36 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। इनके अलावा, फ्रेया केंप ने 28 रन जुटाए।

विपक्षी टीम से ईसी वोंग ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि मिली इलिंगवर्थ, जॉर्जिया वेयरहैम और एलिस कैप्सी ने 1-1 विकेट निकाला।

इसके जवाब में मेलबर्न रेनेगेड्स ने निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 154 रन बनाए।

इस टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। रेनेगेड्स ने महज 2 रनों तक सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया था। यहां से कप्तान सोफी मोलिनेक्स ने एलिस कैप्सी के साथ तीसरे विकेट के लिए 24 रन जोड़े। कैप्सी 12, जबकि मोलिनेक्स 17 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।

इस टीम ने 34 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा दिए थे। यहां से निकोल फाल्टम ने जॉर्जिया वेयरहैम के साथ पांचवें विकेट के लिए 43 गेंदों में 65 रन जुटाते हुए टीम को 99 के स्कोर तक पहुंचाया।

फाल्टम 22 गेंदों में 28 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जबकि वेयरहैम ने 32 गेंदों में 43 रन जुटाए, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज टीम को जीत नहीं दिला सकीं।

विपक्षी टीम की तरफ से सोफी डिवाइन ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि अलाना किंग ने 2 विकेट निकाले।

