आईपीएल 2026: सीएसके के खिलाफ मैच, जीत के साथ प्लेऑफ की संभावनाएं मजबूत करना चाहेगी एसआरएच

चेन्नई: चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 63वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) से भिड़ेगी। यह मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा।

पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन 12 में से 6 मैच जीते हैं। यह टीम फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है। सीजन की शुरुआत लगातार तीन हार के साथ करने के बावजूद, ये टीम अब भी प्लेऑफ में पहुंचने की दौड़ में पूरी तरह से बनी हुई है।

ऋतुराज गायकवाड़ की टीम इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के हाथों 7 विकेट से करारी हार के बाद इस मैच में उतर रही है। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए सीएसके को अपने शेष दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी।

दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद ने भी खराब शुरुआत के बाद जोरदार वापसी की है। यह टीम 12 में से 7 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। एसआरएच ने अपने शुरुआती चार मुकाबलों में से तीन मैच गंवा दिए थे। अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम सीएसके के खिलाफ यह मैच जीतने में कामयाब होती है, तो उनके क्वालीफाई करने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। यह टीम गुजरात टाइटंस के हाथों 87 रनों की बड़ी हार झेलने के बाद इस मुकाबले में उतर रही है।

चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 24 आईपीएल मैच खेले गए हैं, जिसमें सीएसके का दबदबा रहा। इस टीम ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि एसआरएच ने 8 जीत दर्ज कीं।

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी (विकेटकीपर), डेवोन कॉन्वे, राहुल त्रिपाठी, शेख रशीद, वंश बेदी (विकेटकीपर), सी आंद्रे सिद्धार्थ, रचिन रवींद्र, रविचंद्रन अश्विन, विजय शंकर, सैम कुरेन, अंशुल कंबोज, दीपक हुडा, जेमी ओवरटन, कमलेश नागरकोटी, रामकृष्ण घोष, रवींद्र जडेजा, शिवम दुबे, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, डेवाल्ड ब्रेविस, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, मथीशा पथिराना।

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम: ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, स्मरण रविचंद्रन, अभिषेक शर्मा, हर्ष दुबे, कामिंदु मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, सलिल अरोड़ा, प्रफुल्ल हिंगे, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, जैक एडवर्ड्स, ब्रायडन कार्स, साकिब हुसैन, जीशान अंसारी, अनिकेत वर्मा, अमित कुमार, क्रेन्स फुलेट्रा।

--आईएएनएस