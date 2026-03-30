CSK IPL 2026 Updates : सीएसके को लगा एक और झटका, धोनी के बाद ब्रेविस भी इंजर्ड, आरआर के खिलाफ नहीं खेलेंगे

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (आईपीएल 2026) में अपने पहले मैच की तैयारी कर रही सीएसके की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूर्व कप्तान एमएस धोनी के बाद डेवाल्ड ब्रेविस के रूप में टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा है। ब्रेविस 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के खिलाफ गुवाहाटी में होने वाले मैच में सीएसके की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होंगे।

डेवाल्ड ब्रेविस के आरआर के खिलाफ मैच न खेलने की पुष्टि सीएसके के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने की। ब्रेविस में पसली में खिंचाव की वजह से सीजन का पहला मुकाबला नहीं खेलेंगे।

ब्रेविस सीएसके के मध्यक्रम की मजबूत कड़ी हैं और तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उनका बाहर होना सीएसके के लिए बड़ा झटका है।

सीएसके को आईपीएल 2026 में अब तक कई खिलाड़ियों की इंजरी का सामना करना पड़ा है। तेज गेंदबाज नाथन एलिस चोट की वजह से पूरे सीजन से बाहर हो गए। पूर्व कप्तान एमएस धोनी पिंडली में खिंचाव के कारण सीजन के पहले दो सप्ताह के दौरान होने वाले मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। एलिस की जगह टीम में शामिल किए स्पेंसर जॉनसन भी इंजरी से उबर रहे हैं। वह टीम के साथ 21-23 अप्रैल के आस-पास जुड़ेंगे।

धोनी और ब्रेविस दोनों की गैरमौजूदगी में, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर, जिन्हें सीएसके ने दिसंबर में हुई नीलामी में 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था, में अपना डेब्यू कर सकते हैं। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पुष्टि की है कि वह संजू सैमसन के साथ ओपनिंग करेंगे, ऐसे में आयुष म्हात्रे, सरफराज खान और उर्विल पटेल सीएसके के लिए नंबर 3 या उससे नीचे खेलने के दूसरे विकल्प हैं।

पिछले सीजन निराशाजनक प्रदर्शन करने और अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रहने वाली सीएसके आईपीएल 2026 में बेहतर प्रदर्शन के लक्ष्य के साथ उतर रही है, लेकिन अहम खिलाड़ियों की इंजरी ने टीम की मुसीबत बढ़ा दी है।

--आईएएनएस