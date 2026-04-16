खेल

Chennai Super Kings : आरसीबी के खिलाफ मैच में हमारा अपमान हुआ, सीएसके ने बीसीसीआई को लिखा पत्र

आरसीबी-सीएसके मैच में डीजे गाने पर विवाद, सीएसके ने बीसीसीआई से की शिकायत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 16, 2026, 09:15 AM
आईपीएल 2026: आरसीबी के खिलाफ मैच में हमारा अपमान हुआ, सीएसके ने बीसीसीआई को लिखा पत्र

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 में 5 अप्रैल को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच मैच खेला गया था। इसमें आरसीबी विजयी रही थी। मैच के दौरान डीजे द्वारा बजाए गए गानों को लेकर सीएसके ने बीसीसीआई से शिकायत की है। सीएसके प्रबंधन ने गानों को अपना अपमान बताया है।

 

सीएसके को तब बुरा लगा जब स्टेडियम के डीजे ने मैच के दौरान 'डोसा, इडली, सांभर, चटनी' गाना बजाया। सीएसके के मुताबिक, सोशल मीडिया पर लोकप्रिय इस गाने का मैच के दौरान इस्तेमाल किए जाने का समय और संदर्भ गलत था।

 

आईपीएल के एक शीर्ष अधिकारी ने भी यह बताया कि गवर्निंग काउंसिल को सीएसके से शिकायत मिली है और वह इसकी जांच कर रही है।

 

सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि शिकायत में मैच के दौरान चेन्नई के खिलाड़ियों के बारे में कथित तौर पर किए गए कुछ कमेंट्स पर चिंता शामिल थी।

 

उन्होंने कहा, "डीजे आमतौर पर घरेलू टीम का समर्थन करने के लिए होते हैं। लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में, यह अलग था। हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ कुछ टिप्पणी की गई थी। इसे देखते हुए, हमने बीसीसीआई को इसकी जांच करने के लिए लिखा है।"

 

विश्वनाथन ने आगे कहा कि जितेश से जुड़े पहले के मामले के बाद, 5 अप्रैल के गेम तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।

 

उन्होंने कहा, "वैसी घटना फिर नहीं घटी थी। डीजे को विरोधी खिलाड़ियों पर कमेंट नहीं करना चाहिए। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक प्यारा फैनबेस है जो बड़ी संख्या में हमारा समर्थन करता है।"

 

सीएसके के एक अधिकारी ने कहा, "हमारे कुछ खिलाड़ियों का विकेट करने के बाद डीजे की तरफ से टिप्पणी की गई जो गलत है। भीड़ को जोड़ने में डीजे की अहम भूमिका होती है, लेकिन विरोधी खिलाड़ियों को टारगेट करना फ्रेंचाइजी को ठीक नहीं लगा। हम अपने विरोधियों को कम आंकने या उनका अपमान करने के लिए वहां नहीं हैं।"

 

यह गाना पिछले साल तब वायरल हुआ था जब जितेश शर्मा इसे गाते हुए देखे गए थे, जिसके बाद उन्हें सीएसके फैंस की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। हालांकि, चेन्नई फ्रेंचाइजी ने उस समय दखल दिया था ताकि यह पक्का किया जा सके कि विरोधी खिलाड़ियों पर ऐसी कोई बात न की जाए।

--आईएएनएस

 

 

 

 

 

Indian Premier LeagueCSK vs RCBIPL 2026Cricket ControversyChinnaswamy StadiumRoyal Challengers BangaloreDJ Song IssueChennai Super KingsSports NewsBCCI

Related posts

Loading...

More from author

Loading...