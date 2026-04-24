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Cricket News : एमआई के खिलाफ सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाली टीम बनी सीएसके, पीबीकेएस का तोड़ा रिकॉर्ड

संजू सैमसन के शतक और सीएसके की दमदार गेंदबाजी से मुंबई इंडियंस को बड़ी हार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 24, 2026, 04:58 AM
एमआई के खिलाफ सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाली टीम बनी सीएसके, पीबीकेएस का तोड़ा रिकॉर्ड

मुंबई: आईपीएल 2026 के 33वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस (एमआई) को 103 रनों से रौंदा। वानखेड़े के मैदान पर मिली धमाकेदार जीत के साथ ही सीएसके आईपीएल में एमआई के खिलाफ सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाली टीम बन गई है।

चेन्नई सुपर किंग्स ने गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ यह 40वें मुकाबले में 19वीं जीत हासिल की। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में सीएसके ने पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने एमआई के खिलाफ 35 मुकाबलों में 18 जीत दर्ज की है। चेन्नई सुपर किंग्स से मिले 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की पूरी टीम 19 ओवर में 104 रन बनाकर ऑलआउट हो गई।

एमआई की शुरुआत बेहद खराब रही और दानिश मालेवार और नमन धीर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। क्विंटन डी कॉक भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 7 रन बनाकर मुकेश चौधरी का शिकार बने। सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने चौथे विकेट के लिए 73 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। तिलक 29 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए, तो सूर्यकुमार 36 रन बनाने के बाद अकील हुसैन की गेंद पर सरफराज को कैच देकर पवेलियन लौटे। हार्दिक पांड्या (1 रन) और शेरफेन रदरफोर्ड (0) बुरी तरह से फेल रहे। गेंदबाजी में सीएसके की ओर से अकील हुसैन ने 4 और नूर अहमद ने 2 विकेट अपने नाम किए।

इससे पहले, चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 207 रन बनाए। संजू सैमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस सीजन का अपना दूसरा शतक लगाया। सैमसन ने 54 गेंदों में 101 रनों की नाबाद पारी खेली। अपनी इस पारी में संजू ने 10 चौके और 6 छक्के लगाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 22 रन बनाए, तो सरफराज खान ने 14 रनों का योगदान दिया। वहीं, डेवाल्ड ब्रेविस ने 21 और कार्तिक शर्मा ने 18 रन बनाए। यह सीएसके की इस सीजन की तीसरी जीत है, जबकि एमआई को पांचवीं हार का मुंह देखना पड़ा है।

--आईएएनएस

 

 

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