Sachin Tendulkar Diwali : सचिन तेंदुलकर समेत भारतीय क्रिकेटर्स ने फैंस को दी दीपावली पर शुभकामनाएं

Oct 20, 2025, 04:13 PM
नई दिल्ली: दीपावली के मौके पर सचिन तेंदुलकर समेत तमाम मशहूर क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को शुभकामनाएं दी हैं।

मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, "आपको खुशहाल और सुरक्षित दीपावली की शुभकामनाएं। आनंद लें और अपना ख्याल रखें।"

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "यह दीपावली आपके जीवन को शांति, समृद्धि और अनंत खुशियों से भर दे। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।"

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह, "आपको और आपके परिवार को शानदार और खुशहाल दीपावली की शुभकामनाएं! रोशनी का यह त्योहार आपके और आपके प्रियजनों के लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आए। सुरक्षित और आनंदमय दिवाली मनाएं।"

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "जैसे रोशनी हर घर को जगमगाए, वैसे ही हर मन में शांति और आनंद का वास हो। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं!"

श्रेयस अय्यर ने लिखा, "सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! आप सभी का जीवन प्रकाश, प्रेम और अनंत आनंद से भरा रहे।"

भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने लिखा, "रोशनी, खुशी और ढेर सारी सकारात्मकता। आप सभी को जगमगाती दीपावली की शुभकामनाएं!"

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने लिखा, "सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! इस पावन पर्व के प्रकाश से सारा अंधकार दूर हो जाए!"

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, "दीपावली का दिव्य प्रकाश आपके जीवन को शांति, समृद्धि और आनंद से आलोकित करे। आप सभी को उज्ज्वल और सुंदर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!"

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान श्रीराम 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे, तो नगरवासियों ने दीप जलाकर इसकी खुशी मनाई थी। इस तरह त्रेता युग की पहली दीपावली मनाई गई। इसके साथ ही यह पर्व अंधकार पर प्रकाश का प्रतीक भी बन गया।

 

