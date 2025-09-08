खेल

Zimbabwe Vs Namibia T20 : टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका क्वालीफायर से पहले नामीबिया से जिम्बाब्वे की भिड़ंत

जिम्बाब्वे-नामीबिया टी20 सीरीज अफ्रीका क्वालीफायर की तैयारी
Sep 08, 2025, 07:41 PM
नई दिल्ली: जिम्बाब्वे इस महीने तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए नामीबिया की मेजबानी करने जा रहा है। ये मैच 15, 16 और 18 सितंबर को बुलावायो में आयोजित किए जाएंगे। यह सीरीज आगामी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका क्वालीफायर से पहले दोनों टीमों की महत्वपूर्ण तैयारी का हिस्सा है। क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में मैच देखने के लिए फैंस से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

जिम्बाब्वे की टीम नामीबिया के खिलाफ सीरीज में उसी टीम के साथ उतरेगी, जिसने हाल ही में हरारे स्पोर्ट्स क्लब में हुए रोमांचक टी20 मुकाबले में श्रीलंका को कड़ी टक्कर दी थी।

 

हेड कोच जस्टिन सैमंस के मुताबिक नामीबिया के खिलाफ सीरीज उनकी टीम को क्वालीफायर से पहले लय हासिल करने का एक शानदार मौका देगी।

 

कोच ने कहा, "हमें श्रीलंका सीरीज के सकारात्मक पहलुओं पर काम करना होगा। नामीबिया का सामना हमें क्वालीफायर से पहले बिल्कुल वैसी ही चुनौती देगा, जिसकी हमें जरूरत है। वह एक बेहतरीन टीम है, जिन्होंने इस फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए इन मैचों में हमसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी।"

 

जिम्बाब्वे और नामीबिया उन आठ टीमों में शामिल हैं, जो 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक हरारे में होने वाले टी20 विश्व कप क्वालीफायर में खेलने जा रही हैं, जिसमें शीर्ष दो स्थान पर रहने वाली टीमें भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी जगह पक्की करेंगी।

 

जिम्बाब्वे ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में साल 2022 में आयोजित टी20 विश्व कप में खेला था, लेकिन टीम वेस्टइंडीज और यूएसए में आयोजित 2024 टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने से चूक गई। युगांडा और नामीबिया ने अफ्रीका क्वालीफायर में दो स्थान हासिल कर लिए थे।

 

जिम्बाब्वे की टीम: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ब्रैड इवांस, ट्रेवर, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, ब्रेंडन टेलर और सीन विलियम्स।

 

 

 

