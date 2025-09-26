Womens World Cup 2025 : बतौर क्रिकेटर सिर्फ वही नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में हो : हरमनप्रीत कौर

बेंगलुरु: पुरुषों के एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच काफी तनातनी देखने को मिली, लेकिन महिला विश्व कप 2025 से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनका फोकस सिर्फ खेल पर है। भारत के ड्रेसिंग रूम में इन सब बातों का जिक्र तक नहीं होता। खिलाड़ी सिर्फ उतना ही नियंत्रित कर सकते हैं, जितना उनके हाथ में हो।

महिला विश्व कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच 5 सितंबर को हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है।

क्रिकेट के महाकुंभ से पहले आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरमनप्रीत कौर ने कहा, "फिलहाल हमारा मुख्य फोकस ओपनिंग मैच पर है। ओपनिंग गेम किसी भी टीम के लिए बेहद अहम होता है। सभी टीमें समान रूप से अहम हैं। हम यहां क्रिकेट खेलने के लिए मौजूद हैं। क्रिकेट पर ही हमारा मुख्य फोकस है।"

जब हरमनप्रीत कौर से भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, "एक क्रिकेटर के नाते हम सिर्फ वही नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में हो। मैं ये सब चीजें नहीं सोचती। हम ड्रेसिंग रूम में इन सब बातों का जिक्र तक नहीं करते।"

हरमनप्रीत इस टूर्नामेंट में खेल रही सभी टीमों को खिताब जीतने का दावेदार मानती हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि सभी टीमों के पास फाइनल खेलने की क्षमता है। सर्वश्रेष्ठ टीम ही इस वर्ल्ड कप को जीतेगी।"

भारतीय महिला टीम पिछले कुछ मौकों पर फाइनल तक पहुंची, लेकिन खिताब नहीं जीत सकी। इस पर हरमनप्रीत ने कहा, "बेशक हम कई बार इस परिस्थिति में रहे हैं, लेकिन इस बार हम खिताब जीतेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। हमने पिछली गलतियों से काफी कुछ सीखा है। हम बगैर किसी दबाव के इस विश्व कप में खेलेंगे।"

भारतीय टीम 30 सितंबर को श्रीलंका से भिड़ेगी, जिसके बाद अगले मैच में उसका सामना पाकिस्तान से होगा। महिला विश्व कप 2025 का खिताबी मुकाबला 2 नवंबर को खेला जाएगा। भारतीय फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया इस विश्व कप को अपने नाम करेगी।