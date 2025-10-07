Womens World Cup 2025 : दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगी दोनों टीमें

गुवाहाटी: महिला विश्व कप 2025 का आठवां मुकाबला इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच खेला जाना है। यह मैच मंगलवार को बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा।

इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमें इस विश्व कप में अपने शुरुआती मुकाबले जीत चुकी हैं। इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेट से जीत दर्ज की। यह टीम फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है, जबकि बांग्लादेश की टीम अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर चौथे पायदान पर है।

बांग्लादेश को इस मुकाबले में शर्मिन अख्तर और निगार सुल्ताना से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में नाहिदा अख्तर और फहीमा खातून विपक्षी टीम को परेशान कर सकती हैं।

दूसरी ओर, एमी जोन्स और नेट साइवर-ब्रंट बल्लेबाजी में इंग्लैंड के खेमे को मजबूती देती हैं, जबकि सोफी एक्लेस्टोन और लिन्सी स्मिथ अपनी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने का माद्दा रखती हैं।

इस मैच के लिए भले ही एक नई पिच का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन यह पहले की दो पिचों से ज्यादा अलग नहीं होगी। पिछले मुकाबलों में देखा गया है कि कुछ ओवर्स के बाद दोनों पिचों पर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी। इस मुकाबले में भी ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है।

मौसम की बात करें तो मंगलवार को गुवाहाटी में बारिश की थोड़ी आशंका है। यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। टॉस आधा घंटे पहले होगा। इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप पर उपलब्ध होगी।

इंग्लैंड की टीम: एमी जोन्स (विकेटकीपर), नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट, सोफिया डंकले, एम्मा लैंब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्सी स्मिथ, लॉरेन बेल, एम अर्लॉट, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, डेनिएल व्याट-हॉज।

बांग्लादेश की टीम: निगार सुल्ताना (कप्तान/विकेटकीपर), फरगना हक, रुब्या हैदर, शर्मिन अख्तर, सोभना मोस्टरी, शोर्ना अख्तर, फहीमा खातून, नाहिदा अख्तर, राबिया खान, मारुफा अख्तर, निशिता अख्तर निशी, सुमैया अख्तर, फरिहा त्रिस्ना, संजीदा अख्तर मेघला, रितु मोनी।