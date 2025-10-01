खेल

Centurion SuperSport Park T20 Schedule : दक्षिण अफ्रीका-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में मैचों की संख्या घटाई गई

साउथ अफ्रीका-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज अब 5 की जगह सिर्फ 3 मैचों की होगी
🏷 क्रिकेट
Oct 01, 2025, 04:11 AM
दक्षिण अफ्रीका-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में मैचों की संख्या घटाई गई

नई दिल्ली: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम जनवरी 2026 में 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाने वाली थी। इस सीरीज के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया गया है। सीरीज में मैचों की संख्या घटा दी गई है।

 

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम जनवरी 2026 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाएगी, लेकिन 5 टी20 की जगह अब सिर्फ 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 5 टी20 मैचों की सीरीज 27 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक खेली जानी थी। ईएसपीएनक्रिकइंफो के मुताबिक अब टी20 सीरीज को 31 जनवरी तक समाप्त कर दिया जाएगा। तीनों टी20 मैच 27, 29 और 31 जनवरी को खेले जाएंगे। मैच क्रमश: पार्ल के बोलैंड पार्क, सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क और जोहान्सबर्ग के वांडरर्स में खेले जाएंगे।

 

टी20 सीरीज में मैचों की संख्या में कमी टी20 विश्व कप 2026 की वजह से की गई है। विश्व कप फरवरी से मार्च 2026 तक खेला जाना है। टी20 विश्व कप में बदलाव का एक और बड़ा कारण वनडे विश्व कप 2027 है। दरअसल, वनडे विश्व कप का आयोजन इस बार साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना है। साउथ अफ्रीका बड़े मैचों का आयोजन करेगा। इसलिए साउथ अफ्रीका के स्टेडियमों को तैयार किया जा रहा है, ताकि तैयारी में बाधा न हो। इसलिए भी वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 मैचों की संख्या घटाई गई है।

 

इस सीजन में घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका को कोई वनडे मैच नहीं खेलना है। इसलिए आखिरी टी20 मैच 'पिंक डे' मैच के रूप में खेला जाएगा। 'पिंक डे' मैच दक्षिण अफ्रीका की टीम हर साल खेलती है। मैच के दौरान खिलाड़ी गुलाबी जर्सी पहनते हैं। इसका उद्देश्य स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और धन जुटाना है।

 

दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 26 टी20 मैच खेले गए हैं। 12 मैच दक्षिण अफ्रीका और 14 मैच वेस्टइंडीज जीती है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

